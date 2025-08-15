Путін і Трамп зустрілись на Алясці: українці сколихнули мережу мемами (фото)
15 серпня президент Росії Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп зустрілися в Анкориджі, на Алясці, аби обговорити питання врегулювання російсько-української війни. Перші хвилини зустрічі лідерів стали об'єктом для численних жартів, якими українці сколихнули мережу.
Обидва президенти вийшли зі своїх літаків приблизно об 22:10 годині, потиснули руки одне одному та відправилися з іншими членами делегацій у кімнату переговорів, які, попередньо, триватимуть приблизно до 05:00 години. Фокус зібрав перші меми українців про цю зустріч.
Жарти українців почали з'являтися буквально у перші хвилини від початку зустрічі президентів РФ і США. Передусім користувачі звернули увагу на американські бомбардувальники, які супроводжували вихід Путіна і Трампа в Анкориджі.
Українці "натякнули", що в одному з винищувачів перебував експрезидент України Петро Порошенко.
Інший мем демонструє, як лідери підняли погляд у небо під час прольоту американських бомбардувальників.
Також українці жартували про рукостискання, яке відбулося між лідерами під час зустрічі у перші хвилини.
Також українці жартівливо припустили, про що могли спілкуватися Путін і Трамп у перші хвилини своєї зустрічі на Алясці.
Згадали про Петра Порошенка і його дружину українці у жарті про момент, коли Володимир Путін їхав в автомобілі.
Предметом жарту для українців також став одяг міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, на якому красується напис "СРСР". Сам Лавров також присутній у складі делегації Росії в Анкориджі.
Коли лідери опинилися у кімнаті для переговорів, журналісти почали ставити їм питання. У цей момент лідер РФ Володимир Путін склав руки та наче гукав когось: цей епізод також став приводом для жартів у мережі.
У мережі припустили, що Володимир Путін на зустрічі з Трампом заведе розмову на історичну тематику. Про це українці також пожартували.
Нагадаємо, Фокус веде текстову трансляцію зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.
Також 15 серпня у CNN повідомили, що спецслужби президентів Путіна і Трампа не довіряють одне одному під час організації зустрічі на Алясці.