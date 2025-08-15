Підтримайте нас RU
Політика Перемовини щодо припинення війни Зустріч Путіна і Трампа

Путін і Трамп зустрілись на Алясці: українці сколихнули мережу мемами (фото)

Путін і Трамп на Алясці
Путін і Трамп зустрілись на Алясці: українці сколихнули мережу мемами | Фото: Getty Images

15 серпня президент Росії Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп зустрілися в Анкориджі, на Алясці, аби обговорити питання врегулювання російсько-української війни. Перші хвилини зустрічі лідерів стали об'єктом для численних жартів, якими українці сколихнули мережу.

Обидва президенти вийшли зі своїх літаків приблизно об 22:10 годині, потиснули руки одне одному та відправилися з іншими членами делегацій у кімнату переговорів, які, попередньо, триватимуть приблизно до 05:00 години. Фокус зібрав перші меми українців про цю зустріч.

Жарти українців почали з'являтися буквально у перші хвилини від початку зустрічі президентів РФ і США. Передусім користувачі звернули увагу на американські бомбардувальники, які супроводжували вихід Путіна і Трампа в Анкориджі.

Українці "натякнули", що в одному з винищувачів перебував експрезидент України Петро Порошенко.

Путін і Трамп Аляска
Мем про бомбардувальники США у небі над Аляскою

Інший мем демонструє, як лідери підняли погляд у небо під час прольоту американських бомбардувальників.

Путін і Трамп мем
Жарт про Путіна і Трампа у перші хвилини зустрічі

Також українці жартували про рукостискання, яке відбулося між лідерами під час зустрічі у перші хвилини.

рукостискання Путіна і Трампа
Жарт про рукостискання Путіна і Трампа

Також українці жартівливо припустили, про що могли спілкуватися Путін і Трамп у перші хвилини своєї зустрічі на Алясці.

розмова Путіна і Трампа
Мем про перші хвилини зустрічі Путіна і Трампа на Алясці

Згадали про Петра Порошенка і його дружину українці у жарті про момент, коли Володимир Путін їхав в автомобілі.

Путін в автомобілі Аляска
Жарт про поїздку Путіна на автомобілі на Алясці

Предметом жарту для українців також став одяг міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, на якому красується напис "СРСР". Сам Лавров також присутній у складі делегації Росії в Анкориджі.

худі СРСР Лавров
Жарт про одяг Лаврова

Коли лідери опинилися у кімнаті для переговорів, журналісти почали ставити їм питання. У цей момент лідер РФ Володимир Путін склав руки та наче гукав когось: цей епізод також став приводом для жартів у мережі.

Путін
Жарт про Путіна під час розмови з журналістами

У мережі припустили, що Володимир Путін на зустрічі з Трампом заведе розмову на історичну тематику. Про це українці також пожартували.

Путін переговори історія
Жарт про розмову Путіна на історичну тематику

Нагадаємо, Фокус веде текстову трансляцію зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

Також 15 серпня у CNN повідомили, що спецслужби президентів Путіна і Трампа не довіряють одне одному під час організації зустрічі на Алясці.