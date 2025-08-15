Зустріч Трампа і Путіна: спецслужби президентів не довіряють одна одній

До майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці прикута увага всього світу, і тому російські та американські чиновники тісно співпрацюють у забезпеченні безпеки саміту.

Водночас обидві сторони побоюються шпигунства і фізичних загроз для глав держав з обох боків, передає CNN із посиланням на джерела у сфері національної безпеки США.

За інформацією ресурсу, коли політики сядуть за стіл переговорів, вони будуть оточені щільним кільцем безпеки.

Як розповів один з інформаторів, федеральні агенти і військовослужбовці, відповідальні за гарантування безпеки таких високопоставлених заходів, прибули цього тижня в Анкоридж для участі в спішно організованому саміті.

Хоча за безпеку саміту в кінцевому підсумку відповідає Секретна служба США, агентство тісно співпрацює з охороною Володимира Путіна, повідомило джерело.

Онлайн-відстеження польотів показало, що сьогодні вранці з аеродрому бази злетів військовий літак-розвідник Boeing E-3C. Цей літак із великим радіолокаційним куполом може виявляти загрози, що наближаються, включно з літаками і ракетами.

У той час як американські та російські співробітники безпеки спільно працюють над забезпеченням безпеки Трампа і Путіна, за лаштунками розгортається менш дипломатична операція із захисту від шпигунства.

"Між спецслужбами немає жодної довіри", — сказав один із чиновників, який брав участь у забезпеченні безпеки на минулих подібних зустрічах.

Інсайдер зазначив, що, побоюючись технічного прослуховування з боку американської розвідки, делегація Путіна, імовірно, матиме при собі так звані "одноразові" телефони та комп'ютери, які пізніше можна буде викинути. Зазвичай їх також інструктують про найкращі способи уникнути загроз безпеці.

"Але Путіну не потрібні інструкції", — додало джерело, зазначивши, що російський президент сам є колишнім співробітником КДБ.

Під час польоту на Аляску Дональд Трамп приблизно окреслив тему зустрічі, і ключовим стане питання війни в Україні. Глава Білого дому заявив, що хоче покласти край цій бійні, щоб врятувати тисячі людей.

При цьому він до кінця не впевнений, що йому вдасться переконати російського президента припинити знищення сусідньої країни. Якщо Путін не піде на це, Трамп пообіцяв запровадити нові санкції проти Росії.

Раніше Фокус писав, що Зеленського поки що не запрошували на Аляску, проте президент США вже думає про новий саміт за участю Путіна і Зеленського.