"Їздив 3,5 роки": Трамп розповів, чому Зеленського не покликали на Аляску

На Алясці, де 15 серпня має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна, президента України Володимира Зеленського, найімовірніше, не буде.

Related video

На прес-конференції у Вашингтоні глава Білого дому заявив, що Зеленського на зустріч не запрошували. "Я сказав би, що він (Зеленський) може поїхати, але він уже багато разів бував на зустрічах. Знаєте, він був там три з половиною роки — і нічого не сталося", — цитує Трампа NBS News.

За його словами, він має намір поговорити президентом РФ у спробі завершити війну в Україні.

"У нас буде зустріч із Володимиром Путіним, і наприкінці цієї зустрічі, імовірно, у перші дві хвилини, я точно знатиму, чи можлива угода, тому що саме цим я і займаюся. Я укладаю угоди".

Трамп також висловив розчарування Зеленським, який відкидає можливість обміну територіями з Росією в рамках угоди про припинення війни в Україні:

"Мене трохи стурбувало те, що Зеленський заявив: "Мені потрібно отримати конституційне схвалення". Тобто, у нього є дозвіл на війну і вбивство всіх, але йому потрібно схвалення на обмін територіями? Тому що буде якийсь обмін територіями", — сказав він.

Політик додав, що ситуація "дуже складна, тому що кордони дуже нерівні... І буде якийсь обмін і перерозподіл територій".

Інші заяви Трампа

На цій же прес-конференції Трамп заявив, що Росія перемогла Гітлера і Наполеона, а 88% українців хочуть укладення миру з РФ.

Крім того, він запевнив, що ЗС РФ могли б дістатися до Києва за чотири години. Ситуацію нібито врятувала помилка генерала армії окупанта.

Завдяки такому рішенню, багато танків було розстріляно ЗСУ з протитанкових комплексів Javelin.

"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи президента Росії Володимира [Путіна], його, ймовірно, вже немає [в живих]", — додав Трамп.

Трампу нагадали, якими "полями" ЗС РФ їхали до Києва

Зі свого боку Зеленський заявляє, що Росія продовжує здійснювати масовані атаки по українським містам і селам, зокрема в прифронтових і прикордонних регіонах.

Раніше Фокус писав, як і коли президент України приєднається до переговорів Трампа з Путіним.