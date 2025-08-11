"Дісталися б до Києва за чотири години": Трамп розповів про фатальну помилку генерала ЗС РФ
За словами Дональда Трампа, ЗС РФ могли б дістатися до Києва за чотири години. Ситуацію нібито врятувала помилка генерала армії окупанта.
Російський генерал вирішив, що колона військової техніки поїде через сільськогосподарські угіддя. Про це заявив на брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп.
"Якби росіяни поїхали шосе, вони б дісталися до Києва за 4 години. Але російський генерал вирішив їхати через сільськогосподарські угіддя", — повідомив він.
Завдяки такому рішенню, багато танків було розстріляно ЗСУ з протитанкових комплексів Javelin.
"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи президента Росії Володимира [Путіна], його, ймовірно, вже немає [в живих]", — додав він.
Однак ЗМІ показали кадри перших днів вторгнення російської армії в Київську область. Військова техніка окупантів їде шосе, а не сільською місцевістю.
Далі президент США розповів, що Росія окупувала "деякі важливі території" України. Вашингтон спробує повернути їхню частину.
Зрештою Трамп збирається посадити Путіна і президента України Володимира Зеленського "в одній кімнаті", щоб вони разом вирішили проблему війни в Україні.
"Я хочу, щоб лідери зустрілися, буде якийсь обмін територією. Я знаю це від Росії і з розмов з усіма. На благо України. Хороші речі, не погані. Це складно, тому що лінії нерівні, буде обмін. Будуть зміни на землі. Ми змінимо лінії фронту", — пообіцяв американський президент.
Нагадаємо, сьогодні Трамп розповідав про плани "поїхати в Росію" 15 серпня і там зустрітися з Путіним. Згодом він зізнався, що обмовився.
Також Дональд Трамп говорив про бажання 88% українців укласти мир із Росією. За його словами, про це говорять соцопитування.