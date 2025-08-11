"Дісталися б до Києва за чотири години": Трамп розповів про фатальну помилку генерала ЗС РФ

За словами Дональда Трампа, ЗС РФ могли б дістатися до Києва за чотири години. Ситуацію нібито врятувала помилка генерала армії окупанта.

Related video

Російський генерал вирішив, що колона військової техніки поїде через сільськогосподарські угіддя. Про це заявив на брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп.

"Якби росіяни поїхали шосе, вони б дісталися до Києва за 4 години. Але російський генерал вирішив їхати через сільськогосподарські угіддя", — повідомив він.

Завдяки такому рішенню, багато танків було розстріляно ЗСУ з протитанкових комплексів Javelin.

"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи президента Росії Володимира [Путіна], його, ймовірно, вже немає [в живих]", — додав він.

Однак ЗМІ показали кадри перших днів вторгнення російської армії в Київську область. Військова техніка окупантів їде шосе, а не сільською місцевістю.

Далі президент США розповів, що Росія окупувала "деякі важливі території" України. Вашингтон спробує повернути їхню частину.

Зрештою Трамп збирається посадити Путіна і президента України Володимира Зеленського "в одній кімнаті", щоб вони разом вирішили проблему війни в Україні.

"Я хочу, щоб лідери зустрілися, буде якийсь обмін територією. Я знаю це від Росії і з розмов з усіма. На благо України. Хороші речі, не погані. Це складно, тому що лінії нерівні, буде обмін. Будуть зміни на землі. Ми змінимо лінії фронту", — пообіцяв американський президент.

Нагадаємо, сьогодні Трамп розповідав про плани "поїхати в Росію" 15 серпня і там зустрітися з Путіним. Згодом він зізнався, що обмовився.

Також Дональд Трамп говорив про бажання 88% українців укласти мир із Росією. За його словами, про це говорять соцопитування.