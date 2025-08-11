"Їду в Росію до Путіна": Трамп заявив про плани на 15 серпня (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив про плани "поїхати в Росію" 15 серпня і побачити її президента Володимира Путіна. Однак цього дня запланована зустріч двох лідерів на Алясці.

У п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп вирушить до Росії на зустріч із російським колегою Володимиром Путіним. Про це Трамп заявив на брифінгу на тему розгулу злочинності у Вашингтоні.

"Я збираюся побачитися з Путіним. Поїду в Росію. Я не буду говорити, що це огидно або некрасиво. Москва — одна з найкрасивіших столиць у світі", — заявив він.

Із фрагмента брифінгу поки незрозуміло, чи було це застереження з боку американського лідера. Зазначимо, що 15 серпня спочатку планувалася зустріч Трампа і Путіна в американському штаті Аляска.

Під час цього ж брифінгу Трамп оголосив про відправлення підрозділів Національної гвардії США "для відновлення правопорядку і громадської безпеки у Вашингтоні".