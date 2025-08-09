Тиша в повітрі і на морі: Путін зробив перший крок до перемир'я з Україною, — The Economist

Володимир Путін запропонував перемир'я в повітрі та морі перед зустріччю з Дональдом Трампом 15 серпня. Далі очікуються домовленості про заморожування війни в Україні, проте справжні наміри глави Кремля залишаються під великим питанням.

Related video

Президент Росії Володимир Путін перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом запропонував обмежене перемир'я в повітрі та морі. Про це повідомили джерела британського журналу The Economist.

Ймовірно, що за цим послідує ширший набір домовленостей, що визначають контури заморозки повномасштабної війни в Україні.

Однак позиції України, Росії та Америки все ще значно різняться, а справжні наміри Путіна залишаються під великим питанням. Поки що бомбардування українських міст російськими військами тривають.

Путін озвучив США пропозицію на зустрічі зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом: припинення бойових дій, якщо Україна відійде до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Це дасть йому змогу оголосити перемогу, якої ЗС РФ не могли досягти три з половиною роки наполегливих боїв.

Можливо, встановляться обмеження на чисельність армій двох країн, але на рівні, близькому до нинішнього. Членство України в НАТО виключать, але Київ зможе вільно домагатися вступу до Європейського союзу.

Тим часом близьке до українського військового керівництва джерело заявило, що більшість командирів очікують ще мінімум рік боїв.

Нагадаємо, частина західних військових аналітиків вважають, що якщо Україна поступиться територіями, у Росії з'явиться плацдарм для нового вторгнення.

Канал CBS News повідомляв про можливу участь Зеленського в переговорах Путіна і Трампа на Алясці 15 серпня.