Тишина в воздухе и на море: Путин сделал первый шаг к перемирию с Украиной, – Тhe Economist

Владимир Путин предложил перемирие в воздухе и море перед встречей с Дональдом Трампом 15 августа. Далее ожидаются договоренности о заморозке войны в Украине, однако истинные намерения главы Кремля остаются под большим вопросом.

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом США Дональдом Трампом предложил ограниченное перемирие в воздухе и море. Об этом сообщили источники британского журнала The Economist.

Вероятно, что за этим последует более широкий набор договоренностей, определяющих контуры заморозки полномасштабной войны в Украине.

Однако позиции Украины, России и Америки все еще значительно разнятся, а истинные намерения Путина остаются под большим вопросом. Пока бомбардировки украинских городов российскими войсками продолжаются.

Путин озвучил США предложение на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом: прекращение боевых действий, если Украина отойдет к административным границам Донецкой и Луганской областей. Это позволит ему объявить победу, которую ВС РФ не могли достичь три с половиной года упорных боев.

Возможно, установятся ограничения на численность армий двух стран, но на уровне, близком к нынешнему. Членство Украины в НАТО исключат, но Киев сможет свободно добиваться вступления в Европейский союз.

Тем временем близкий к украинскому военному руководству источник заявил, что большинство командиров ожидают еще минимум год боев.

Напомним, часть западных военных аналитиков считают, что если Украина уступит территории, у России появится плацдарм для нового вторжения.

Канал CBS News сообщал о возможном участии Зеленского в переговорах Путина и Трампа на Аляске 15 августа.