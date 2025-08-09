Заявка на новое вторжение: зачем РФ требует от Украины полностью "сдать" Донбасс, — Sky News

Глава Кремля Владимир Путин при условии, если Украина пойдет на территориальные уступки, получит плацдарм для нового вторжения. Журналисты, цитируя аналитиков ISW, не исключают, что ВС РФ могут возобновить наступление на Харьков и Изюм.

На данный момент Россия оккупировала 75% и 99% Донецкой и Луганской областей соответственно, передает Sky News со ссылкой на данные военных аналитиков. Те обращают внимание, что, если бы Украина вдруг решила выполнить требования Кремля, она потеряла бы свои лучшие оборонительные укрепления, которые сейчас отделяют захваченную россиянами территорию от той, что подконтрольна ВСУ.

При этом взамен Украина не получила бы ничего. Зато российские оккупанты были бы избавлены от многолетней кровопролитной борьбы за прорыв этого «пояса крепостей», без боя продвинулись бы вперед и закрепились бы на границе Харьковской и Днепропетровской областей.

Из-за особенностей местности эти границы сложнее защищать, что позволяет Кремлю легче начать новое вторжение в будущем, отмечают аналитики.

Также специалисты указывают, что в таком случае Россия получит «благоприятные условия» для того, чтобы возобновить боевые действия, атаковать Изюм, а потом и Харьков.

«Российские войска почти наверняка нарушат любое будущее соглашение о прекращении огня или мирное соглашение и возобновят военную агрессию против Украины в будущем, если мирное соглашение не будет включать в себя надежные механизмы мониторинга и гарантии безопасности для Украины», – говорят аналитики.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что западным союзникам потребуются огромные и срочные инвестиции для создания в Донецке мощных оборонительных укреплений, проходящих по открытой местности, – чтобы избежать развития событий, которые сыграют на руку российским агрессорам.

Ранее Фокус писал, что, по всей видимости, перемирия между Россией и Украиной не будет. Похоже, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф неправильно истолковал слова главы государства-агрессора Путина.

Отметим, до этого сообщалось, что переговоры с Виткоффом якобы стали для России толчком к пересмотру жесткой позиции в вопросе территорий. Обсуждалось даже, от каких именно захваченных регионов РФ может отказаться, чтобы смягчить внешнее давление и избежать новых санкций.

Напомним также, что президент США Дональд Трамп планирует встречу с Путиным на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальное мирное соглашение по Украине.