"Обмен территориями" и вывод войск: что предложит Путин на встрече с Трампом, — СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе, чтобы заключить мирное соглашение по Украине. Источники в Белом доме сообщают, что ключевой темой разговора станет признание контроля РФ над захваченными областями в обмен на вывод войск из других районов Украины.

Несмотря на месяцы дипломатических маневров, позиции сторон остаются диаметрально противоположными, пишет The Wall Street Journal. Возможная "сделка" по уступкам по одной части фронта в обмен на международное признание контроля на другой — стала центральной проблемой переговорного процесса и главным источником разногласий между сторонами.

Между тем американский президент хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского. Путин в свою очередь, заявил, что «в принципе» не исключает переговоров с Зеленским, но подчеркнул, что условия для этого еще не созданы. Однако в Белом доме считают, что Путину необязательно соглашаться на встречу с Зеленским, чтобы встретиться с Трампом.

"Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Между тем американский лидер со временем понял, что урегулирование конфликта возможно, если учитывать позицию Киева и других европейских партнеров, которые настаивают на том, чтобы не соглашаться на ключевое требование Кремля — контроль РФ над оккупированными территориями.

Если такое предложение будет озвучено, то украинская сторона и ключевые европейские правительства, как отмечают источники, скорее всего, отвергнут такой план, поскольку он предполагает признание аннексий и изменяет поствоенные границы в ущерб суверенитету Украины.

Таким образом, администрация Трампа оказалась перед дилеммой: настаивать на решении, игнорирующее ключевое требование Кремля, или допустить компромисс, который может включать юридическое закрепление части территорий за Россией.

Но если Киев и европейские союзники отвергнут план Москвы, это “сыграет на руку Путину”, поскольку Трамп может обвинить Украину в продолжении войны. Как результат - не исключено, что Вашингтон может прекратить разведывательную и военную поддержку Украины.

«США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет «войной Байдена»», — предполагают авторы материала.

Вместе с тем в последнее время американский президент занял более жесткую позицию, после неудачных попыток достичь дипломатического прогресса через прямые контакты с Путиным.

Напомним, США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии, являющейся крупным покупателем российской нефти, и пригрозили аналогичными мерами Китаю и другим странам-импортерам российских энергоресурсов. Срок, отведенный Трампом для достижения соглашения, истекает в пятницу.

Администрация президента рассчитывает, что ограничение доходов от продажи нефти и газа станет стимулом для Москвы пойти на уступки. Однако эксперты, включая главу Центра анализа европейской политики Алину Полякову, считают, что Путин может быть не заинтересован в реальном урегулировании.

«Путин дал понять, что война в Украине для него важнее отношений с США. В любом случае война продолжается», — сказала Полякова.