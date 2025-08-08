"Обмін територіями" і виведення військ: що запропонує Путін на зустрічі з Трампом, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість проведення зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним уже наступного тижня, щоб укласти мирну угоду щодо України. Джерела в Білому домі повідомляють, що ключовою темою розмови стане визнання контролю РФ над захопленими областями в обмін на виведення військ з інших районів України.

Незважаючи на місяці дипломатичних маневрів, позиції сторін залишаються діаметрально протилежними, пише The Wall Street Journal. Можлива "угода" щодо поступок по одній частині фронту в обмін на міжнародне визнання контролю на іншій — стала центральною проблемою переговорного процесу і головним джерелом розбіжностей між сторонами.

Тим часом американський президент хотів би провести тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського. Путін, зі свого боку, заявив, що "в принципі" не відкидає переговорів із Зеленським, але наголосив, що умови для цього ще не створені. Однак у Білому домі вважають, що Путіну необов'язково погоджуватися на зустріч із Зеленським, щоб зустрітися з Трампом.

"Президент Трамп хотів би зустрітися як із президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, тому що він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася", — заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

Тим часом американський лідер згодом зрозумів, що врегулювання конфлікту можливе, якщо враховувати позицію Києва та інших європейських партнерів, які наполягають на тому, щоб не погоджуватися на ключову вимогу Кремля — контроль РФ над окупованими територіями.

Якщо таку пропозицію буде озвучено, то українська сторона і ключові європейські уряди, як зазначають джерела, найімовірніше, відкинуть такий план, оскільки він передбачає визнання анексій і змінює поствійськові кордони на шкоду суверенітету України.

Таким чином, адміністрація Трампа опинилася перед дилемою: наполягати на рішенні, що ігнорує ключову вимогу Кремля, або допустити компроміс, який може включати юридичне закріплення частини територій за Росією.

Але якщо Київ і європейські союзники відкинуть план Москви, це "зіграє на руку Путіну", оскільки Трамп може звинуватити Україну в продовженні війни. Як результат — не виключено, що Вашингтон може припинити розвідувальну і військову підтримку України.

"США також можуть повністю вийти з дипломатичного процесу, залишивши Москву і Київ продовжувати те, що Трамп давно називає "війною Байдена"", — припускають автори матеріалу.

Водночас останнім часом американський президент зайняв більш жорстку позицію, після невдалих спроб досягти дипломатичного прогресу через прямі контакти з Путіним.

Нагадаємо, США запровадили 50-відсоткові мита на товари з Індії, яка є великим покупцем російської нафти, і пригрозили аналогічними заходами Китаю та іншим країнам-імпортерам російських енергоресурсів. Термін, відведений Трампом для досягнення угоди, закінчується в п'ятницю.

Адміністрація президента розраховує, що обмеження доходів від продажу нафти й газу стане стимулом для Москви піти на поступки. Однак експерти, включно з головою Центру аналізу європейської політики Аліною Поляковою, вважають, що Путін може бути не зацікавлений у реальному врегулюванні.

"Путін дав зрозуміти, що війна в Україні для нього важливіша за відносини зі США. У будь-якому разі війна триває", — сказала Полякова.