Білий дім готує тристоронню зустріч Зеленського, Путіна та Трампа, — ЗМІ

Тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутись наступного тижня

Місце проведення переговорів наразі не визначене, повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела у Білому домі.

"У Білому домі працюють над тристоронньою зустріччю Дональда Трампа, Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Зустріч може відбутися вже наступного тижня", — йдеться у повідомленні.

Журналісти підкреслили, що речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент Трамп відкритий до зустрічей із лідерами обох країн.

"Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час", — сказала Левітт.

