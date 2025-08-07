"Він гарно розмовляє": Трамп назвав умову зустрічі з Путіним, — New York Post

Президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч із Володимиром Путіним лише за умови, що той попередньо проведе переговори з Володимиром Зеленським. У Білому домі вважають, що участь України є критичною для уникнення маніпуляцій з боку Кремля.

Президент США Дональд Трамп погодиться на переговори з Володимиром Путіним лише за умови, що російський лідер попередньо зустрінеться з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє New York Post.

У коментарі виданню представник Білого дому зазначив: "Путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася". При цьому місце можливих переговорів досі не визначено.

Під час брифінгу Трамп зазначив, що не надто оптимістично оцінює перспективу перемовин. За його словами, він неодноразово був розчарований порожніми обіцянками Кремля щодо миру. Особливо це стало помітно останнім часом – після нових хвиль повітряних ударів по цивільних об’єктах в Україні.

"Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", – заявив Трамп, маючи на увазі Путіна.

У Білому домі побоюються, що особиста зустріч між Путіним і Трампом без участі України дозволить російському лідеру впливати на позицію США, і Трамп стане об’єктом маніпуляцій.

Президент США додав, що найближчими тижнями стане зрозуміло, чи Путін справді зацікавлений у завершенні війни. Водночас він визнав, що тристоронні перемовини за участі Зеленського могли б стати серйозним проривом на шляху до миру.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році жодному світовому лідеру не вдавалося зібрати президентів України та Росії за одним столом.

