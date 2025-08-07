Зустріч Путіна і Трампа відбудеться найближчими днями: Кремль підтвердив підготовку

Рішення про зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна і Дональда Трампа вже погоджено.

Related video

Дві сторони розпочали попередню роботу, зустріч може відбутися вже наступного тижня. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Був орієнтир позначений як наступний тиждень, але сторони приступають безпосередньо до підготовки цієї важливої зустрічі. Скільки підготовка займе днів, поки що сказати важко", — зауважив він.

Варіант проведення зустрічі наступного тижня розглядали, і Москва до цього сценарію ставиться цілком позитивно, підкреслив помічник Путіна.

Місце проведення зустрічі Путіна і Трампа вже погоджено, про нього оголосять дещо пізніше.

За словами Ушакова, тема тристоронньої зустрічі за участю Путіна, Трампа та українського президента Володимира Зеленського конкретно не обговорювалася, повідомив Ушаков.

"Російська сторона залишила цей варіант зовсім і повністю без коментаря", — сказав чиновник.

Нагадаємо, Трамп почав квапити своїх помічників, щоб вони негайно приступили до планування його зустрічі з Путіним. Американська сторона також говорила про ймовірний початок переговорів наступного тижня.

Водночас Дональд Трамп вважає РФ "надзвичайною загрозою" для Штатів. За його оцінками, Кремль може проігнорувати встановлені крайні терміни для завершення війни в Україні.