Трамп назвав Росію "винятковою загрозою" для США (скріншот)

Як ідеться в указі лідера Білого дому, дії та політика уряду Російської Федерації продовжують становити виняткову та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів.

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Президент США Дональд Трамп назвав Росію "надзвичайною загрозою" для США, оскільки російський президент Володимир Путін має намір проігнорувати наданий йому крайній термін для завершення вторгнення в Україну. Про це йдеться в президентському указі, опублікованому прес-службою Білого дому.

Зустріч Стіва Віткоффа і Володимира Путіна

Дональд Трамп заявив, що нова інформація свідчить про те, що Москва становить "виняткову і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Текст указу Дональда Трампа Фото: The White House

Він додав: "Я вважаю за необхідне і доцільним ввести додаткове адвалорне мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо або побічно імпортує нафту з Російської Федерації".

Нагадаємо, Індія — один із найбільших покупців російської сирої нафти, ключового товару експорту, що підживлює військову машину Путіна. У США заявили, що сподіваються утримати цю країну, та інші країни, від ведення бізнесу з Росією у зв'язку з "її триваючою агресією".

Після указу Трампа Індія тепер має одну з найвищих ставок мит на товари, що експортуються до США.

Індія була обурена останніми тарифними заходами Трампа, а її міністерство закордонних справ назвало ці заходи "несправедливими, невиправданими і нерозумними".

"Вкрай прикро, що США вирішили запровадити додаткові мита проти Індії за дії, які низка інших країн також роблять у своїх національних інтересах", — заявили в міністерстві.

У заяві також йдеться про те, що Індія вживатиме всіх необхідних дій для захисту своїх національних інтересів.

Нові мита Трампа для Індії набудуть чинності через 21 день після підписання указу, а це значить, що в Індії та Росії буде час домовитися з адміністрацією Білого дому.

Дії Трампа можуть порушити економічний розвиток Індії, яку донедавна американські компанії, що прагнули перенести своє виробництво, розглядали як альтернативу Китаю.

Колишній торговий представник Індії Аджай Шрівастава заявив, що останній тариф ставить країну в один ряд із торговельними партнерами США, які найбільше оподатковуються, та значно вищий за таких конкурентів, як Китай, В'єтнам і Бангладеш.

"Очікується, що тарифи призведуть до значного підвищення вартості індійських товарів і можуть призвести до скорочення експорту в США приблизно на 40-50%", — сказав він.

Шрівастава назвав рішення Трампа "лицемірним", оскільки минулого року Китай купив більше російської нафти, ніж Індія.

"Вашингтон уникає нападок на Пекін через вплив Китаю на критично важливі корисні копалини, які мають життєво важливе значення для оборони і технологій США", — сказав він.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що пізніше 6 серпня він зробить заяву про те, чи будуть цього тижня діяти потенційні санкції проти Росії.

Рубіо повідомив, що переговорив із Віткоффом, який повертається з поїздки в Росію, і протягом дня проведе з ним додаткові переговори.

Нагадаємо, зустріч Стіва Віткоффа і Володимира Путіна тривала близько трьох годин. Про що домовилися — не повідомлялося. Але в Кремлі заявили, що бесіда була "конструктивною".

Тим часом український дипломат Сергій Кислиця припустив, що Віткоффу підсунули одного з двійників Путіна.