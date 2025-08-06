Знайди десять відмінностей: у МЗС України припустили, що двійник Путіна зустрівся з Віткоффом

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця опублікував дві фотографії глави Кремля і поцікавився, на якій з офіційних зустрічей міг бути присутнім "справжній" Володимир Путін.

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Стів Віткофф, спецпосланець президента США Дональда Трампа, і Путін зустрічалися сьогодні, 6 серпня, у Кремлі і говорили три години. Фото з'явилися в росЗМІ. Але Кислиця натякнув у своєму пості на Х, що з президентом Білорусі Лукашенком і Віткоффом зустрічалися різні "путіни".

Пост Сергія Кислиці Фото: Скриншот

"Знайдіть 10 або більше відмінностей. Путін із Лукашенком минулого тижня і Путін сьогодні з Віткоффом. Але де ж справжній Путін? Або ні той, ні інший?", — написав Кислиця.

Зустріч Лукашенка і Путіна тиждень тому Фото: ТАСС

Зустріч Путіна і Віткоффа Фото: ТАСС

Чутки про те, що у Володимира Путіна є двійники, з'явилися вже давно. Підозри викликає той факт, що інколи російський президент вільно виходить до народу й обмінюється рукостисканнями, а інколи, щоб до нього потрапити, російські чиновники й офіційні гості сидять на карантині, а приймають їх за довгим столом, щоб вони перебували якнайдалі від глави Кремля.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявляв, що у Путіна є двійники. Відрізнити їх від оригінального президента Росії нескладно: якщо Путін виходить до народу — то це скоріше за все і є двійник.

У натовп, як стверджується, зазвичай відправляють несправжнього Путіна Фото: Getty Images

Практика заводити двійників не нова. Двійники були в іракського диктатора Саддама Хуссейна і навіть його сина. Причому двійник Удея Хуссейна вижив і навіть написав книжку, за якою було знято фільм "Двійник диявола".

Також двійники були у Гітлера, один із них — Юліус Шрек, був його особистим водієм. Одна з теорій змови свідчить, що в Берліні в бункері наклав на себе руки саме двійник, а не справжній нацистський диктатор. Кілька двійників було і в Сталіна — один із них, цирковий артист Фелікс Дадаєв, навіть приймав паради на Красній площі, про що розповів перед смертю в 90 років.

Ступак зазначав, що основна функція таких двійників — "ловити кулі". Тобто, їх відправляють у місця, де може бути скоєно замах, щоб убезпечити "оригінального" диктатора.

Раніше в ГУР розповіли, як живуть "двійники" Путіна. На думку представника ГУР Андрія Юсова, мотивацією у двійників Путіна є не тільки гроші. Тут може бути негативна мотивація — страх, шантаж та інші речі.