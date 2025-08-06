Найди десять отличий: в МИД Украины предположили, что двойник Путина встретился с Уиткоффом

Первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица опубликовал две фотографии главы Кремля и поинтересовался, на какой из официальных встреч мог присутствовать "настоящий" Владимир Путин.

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Стив Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, и Путин встречались сегодня, 6 августа, в Кремле и говорили три часа. Фото появились в росСМИ. Но Кислица намекнул в своем посте на Х, что с президентом Беларуси Лукашенко и Уиткоффом встречались разные "путины".

Пост Сергея Кислицы Фото: Скриншот

"Найдите 10 или более отличий. Путин с Лукашенко на прошлой неделе и Путин сегодня с Уиткоффом. Но где же настоящий Путин? Или ни тот, ни другой?", — написал Кислица.

Встреча Лукашенко и Путина неделю назад Фото: ТАСС

Встреча Путина и Уиткоффа Фото: ТАСС

Слухи о том, что у Владимира Путина есть двойники, появились уже давно. Подозрения вызывает тот факт, что иногда российский президент свободно выходит к народу и обменивается рукопожатиями, а иногда, чтобы к нему попасть, российские чиновники и официальные гости сидят на карантине, а принимают их за длинным столом, чтобы они находились как можно дальше от главы Кремля.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что у Путина есть двойники. Отличить их от оригинального президента России несложно: если Путин выходит к народу – то это скорей всего и есть двойник.

В толпу, как утверждается, обычно отправляют ненастоящего Путина Фото: Getty Images

Практика заводить двойников не нова. Двойники были у иракского диктатора Саддама Хуссейна и даже его сына. Причем двойник Удея Хуссейна выжил и даже написал книгу по которой был снят фильм "Двойник дьявола".

Также двойники были у Гитлера, один из них – Юлиус Шрек, был его личным водителем. Одна из теорий заговора гласит, что в Берлине в бункере с собой покончил именно двойник, а не настоящий нацистский диктатор. Несколько двойников было и у Сталина – один из них, цирковой артист Феликс Дадаев, даже принимал парады на Красной площади о чем рассказал перед смертью в 90 лет.

Ступак отмечал, что основная функция таких двойников – "ловить пули". То есть, их отправляют в места, где может быть совершено покушение, чтобы обезопасить "оригинального" диктатора.

Ранее в ГУР рассказали, как живут "двойники" Путина. По мнению представителя ГУР Андрея Юсова, мотивацией у двойников Путина являются не только деньги. Здесь может быть негативная мотивация — страх, шантаж и другие вещи.