"Это люди, которые себе не принадлежат": в ГУР рассказали, как живут "двойники" Путина (видео)

По мнению представителя ГУР Андрея Юсова, мотивацией у двойников Путина являются не только деньги. Здесь может быть негативная мотивация — страх, шантаж и другие вещи.

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Представитель Главного разведывательного управления Минобороны Андрей Юсов сообщил, есть ли двойники у президента России Владимира Путина и где они находятся. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Алеси Бацман.

На вопрос, где и как живут двойники Путина, Юсов ответил, что обычно два Путина одновременно в теннис не играют и живут отдельно друг от друга, в разных местах, в том числе из соображений безопасности. Кроме того, подобное рассредоточение таких объектов — это дополнительный элемент влияния и контроля.

Он добавил, что для разных ситуаций или событий используется тот или иной объект.

Кроме того, Юсов отметил, что информация по ним чрезвычайно закрыта и до конца пока не установлена.

"Речь идет не о каких-то прямых силовых действиях, но это люди, которые себе не принадлежат. Это уже факт. То, что они не живут свободной жизнью так же. Это очень закрытый режим, который постоянно находится под наблюдением российских спецслужб", — подчеркнул представитель ГУР.

При этом на вопрос, какая у них мотивация, Юсов отрицал лишь денежный эквивалент.

"Это открытый вопрос. Мое личное мнение, что речь идет не только о деньгах. Здесь может быть негативная мотивация — страх, шантаж и другие вещи", — подытожил он.

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