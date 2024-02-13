"Словить пулю за хозяина": эксперт рассказал, есть ли двойники у Путина и зачем они ему (видео)

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что у Путина есть двойники. Отличить их от оригинального президента России несложно.

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Президент РФ Владимир Путин использует двойников, так как боится покушений на свою жизнь. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак "24 каналу".

По его словам, многие диктаторы использовали двойников и Путин не является исключением.

"Главная цель каждого двойника, не только путинского, это – поймать пулю. Было замечательное кино "Диктатор" 2012 года. Это – классика. Поймать пулю за хозяина. Больше ничего вообще от них не надо", — сказал он.

Ступак заявил, что не знает, сколько двойников Путина существует, но они точно есть. Так, отличить двойника от оригинального президента РФ несложно. Сам глава Кремля опасается встречаться с людьми. Часто его можно увидеть, что он отгораживается от них многометровыми столами. Однако двойники спокойно выходят к людям.

Кроме того, Ступак заявил, что не стоит доверять анонимным Telegram-каналам, которые делятся якобы "инсайдами" из Кремля, о Путине и его двойниках. В России уже полтора года продолжается деанонимизация таких каналов.

"На администраторов выходят и предлагают деньги за то, чтобы не писали ничего плохого против конкретных лиц. Человек торгуется – и его задерживают за вымогательство средств", – отметил Ступак.

Иван Ступак о двойниках Путина (смотреть с 27 минуты)

Напомним, что в январе в ГУР рассказали, как живут "двойники" Путина. По мнению представителя ГУР Андрея Юсова, мотивацией у двойников Путина являются не только деньги. Здесь может быть негативная мотивация — страх, шантаж и другие вещи.