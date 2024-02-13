"Зловити кулю за господаря": експерт розповів, чи є двійники у Путіна і навіщо вони йому (відео)

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що у Путіна є двійники. Відрізнити їх від оригінального президента Росії нескладно.

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Президент РФ Володимир Путін використовує двійників, оскільки боїться замахів на своє життя. Про це заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак "24 каналу".

За його словами, багато диктаторів використовували двійників і Путін не є винятком.

"Головна мета кожного двійника, не тільки путінського, це — зловити кулю. Було чудове кіно "Диктатор" 2012 року. Це — класика. Спіймати кулю за господаря. Більше нічого взагалі від них не треба", — сказав він.

Ступак заявив, що не знає, скільки двійників Путіна існує, але вони точно є. Так, відрізнити двійника від оригінального президента РФ нескладно. Сам глава Кремля побоюється зустрічатися з людьми. Часто його можна побачити, що він відгороджується від них багатометровими столами. Однак двійники спокійно виходять до людей.

Крім того, Ступак заявив, що не варто довіряти анонімним Telegram-каналам, які діляться нібито "інсайдами" з Кремля, про Путіна і його двійників. У Росії вже півтора року триває деанонімізація таких каналів.

"На адміністраторів виходять і пропонують гроші за те, щоб не писали нічого поганого проти конкретних осіб. Людина торгується — і її затримують за вимагання коштів", — зазначив Ступак.

Іван Ступак про двійників Путіна (дивитися з 27 хвилини)

Нагадаємо, що в січні в ГУР розповіли, як живуть "двійники" Путіна. На думку представника ГУР Андрія Юсова, мотивацією у двійників Путіна є не тільки гроші. Тут може бути негативна мотивація — страх, шантаж та інші речі.