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У Білорусі не знайшли "двійника Путіна", про якого говорив політолог Соловей, — ЗМІ (фото)

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Фото: ТАСС | Президент РФ В. Путін

Кіберпартизани опрацювали сотні даних і фото і знайшли кількох громадян Білорусі, які мають хоч якусь схожість з Путіним. Вони оприлюднили фото найбільш схожого на російського президента жителя республіки.

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У Білорусі кіберпартизани вирішили розшукати двійника російського президента Володимира Путіна, про якого нещодавно говорив російський політолог Валерій Соловей. Про це пише білоруський телеграм-канал "Еўрарадые".

"Двійників Путіна в білоруській паспортній базі не виявлено. "Євгеній Васильович, тесля з Білорусі 4-го розряду", який начебто вітав росіян з Новим роком замість справжнього Путіна, — чергова вигадка російського конспіролога "професора" Солов'я", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що кіберпартизани передивилися сотні даних і фото і знайшли кількох громадян Білорусі, які мають хоч якусь схожість з Путіним. Вони оприлюднили фото найбільш схожого на російського президента жителя республіки.

"За іронією долі, його по-батькові Васильович. Але теслею він зовсім не працює", — йдеться в повідомленні.

Найбільш схожий на Путіна житель Білорусі Fullscreen
Найбільш схожий на Путіна житель Білорусі

Нагадаємо, що днями політолог Валерій Соловей заявив про те, що після смерті справжнього Путіна до влади прийшов його двійник – тесляр 4 розряду з Білорусії на ім'я Євген Васильович.

"Двійника Путіна звуть Євген Васильович. Він родом з Білорусі. Так, тесляр 4-го розряду, чиста правда. Ті з вас, хто бачив новорічне звернення так званого президента, звернули увагу на те, що воно було дуже коротким. Воно було одним із найкоротших за всю історію привітань від імені Путіна", — сказав політолог.

У 2023 році Путін, виступаючи на засіданні клубу "Валдай", повідомив, нібито є теслею 4-го розряду і вміє будувати вікна. За версією політолога, Путін нібито помер 26 жовтня 2023 року внаслідок тривалої хвороби. Валерій Соловей запевняє, що владу в Росії зараз тримає у своїх руках секретар російського Радбезу та найближча до Путіна людина Микола Патрушев, а роль диктатора виконують кілька двійників.

Зазначимо, що жодних доказів смерті Путіна протягом останніх двох місяців так і не з'явилося.

Нагадаємо, що на думку представника ГУР Андрія Юсова, мотивацією у двійників Путіна є не лише гроші. Тут може бути негативна мотивація — страх, шантаж та інші речі.

За словами російської опозиціонерки Ольги Курносової, перед журналістами 14 грудня виступав не "справжній" Путін.