Інакше рахував і говорив: на "прямій лінії" виступав двійник Путіна, — аналітик (відео)

За словами російської опозиціонерки Ольги Курносової, перед журналістами виступав не "справжній" Путін: двійник рахував не так, як зазвичай це робить президент, та й форма черепа у нього зовсім інша.

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Політична аналітикиня, головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова заявила, що на підсумковій пресконференції 14 грудня на запитання журналістів і громадськості відповідав не президент Росії Володимир Путін, а його двійник. Про це вона повідомила під час стріму на телеканалі "Ми — Україна".

Насамперед Ольга Курносова зазначила, що на "прямій лінії" все було ретельно підготовлено і відрепетирувано, оскільки неможливо так добре все про все знати.

"Тобто це були заздалегідь підготовлені запитання і заздалегідь підготовлені відповіді, що було абсолютно передбачувано", — підкреслила аналітик.

Причому так званий прояв "демократії" у вигляді "незручних" запитань на відеоекранах ще раз переконав Курносову в цій думці.

На чому проколовся двійник президента

Щодо того, що в "прямій лінії" брав участь зовсім не справжній Путін, Курносова як докази перелічила кілька фактів.

По-перше, нехарактерні для Путіна жести. Наприклад, президент РФ завжди рахував на пальцях так, як це роблять німці — розтискаючи кулак. Це раніше викликало навіть деякі репліки на кшталт "німець у Кремлі". Людина, яка відповідала на запитання 14 грудня, рахувала на пальцях так, як зазвичай це роблять у Росії. Або жест "у лапках", який Путін ніколи раніше не показував. Ця людина робила "лапки" досить часто.

По-друге, друзі-художники Курносової, які також уважно дивилися пресконференцію, стверджують, що череп у людини, яка брала участь у "прямій лінії", зовсім не путінський. І підкреслили, що це та частина людського тіла, яку підробити неможливо.

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По-третє, Курносова впевнена, що є ще один момент, який могли помітити ті, хто дивився весь ефір від початку і до кінця. Періодично назовні проривався зовсім інший, нижчий тембр голосу, людина робила "кхе-кхе" і наче поверталася на вихідні позиції — у голос Путіна.

І звичайно, як переконана Курносова, абсолютно фрейдівська історія з нібито студентом із Санкт-Петербурга, коли на великий екран вивели, в принципі, картинку з реальним Путіним із зустрічі зі студентами та представили це як творіння штучного інтелекту. На запитання про двійників чоловік, за словами Курносової, сказав, що Путін може бути тільки один і це він.

"Абсолютно незрозуміло, навіщо говорити і заперечувати те, у чому мало впевнений. А раптом є якісь наслідувачі? А "Путін" уже цілу теорію розвів, і ще раз переконав мене, що все було заздалегідь підготовлено, відрежисовано і відрепетирувано", — підкреслила Курносова.

І додала: на її думку, навіть для такого довгого інтерв'ю це більш ніж достатньо.

Однак Курносова навела ще такий непрямий факт, як те, кому з іноземних журналістів дали змогу поставити запитання — китайське агентство Сіньхуа, кореспондент The New York Times, сербське та французьке телебачення. Представникам німецьких медіа такої можливості не надали.

"Можливо, тому, щоб не було зрозуміло, що ця людина не говорить німецькою", — припустила Курносова.

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