"Психологічний прийом": Кремль заздалегідь обрав "незручні питання" на конференції Путіна, — росЗМІ

За інформацію джерела близького до адміністрації президента Росії, "гострі теми" на екранах у студії повинні скласти враження "повної свободи слова" в РФ та "нагодувати Telegram-канали й незалежні ЗМІ".

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Усі питання, які зʼявлялися на моніторі під час трансляції "Прямої лінії" президента Російської Федерації Володимира Путіна, спеціально обиралися його адміністрацією. Вони є психологічним прийомом і мають створити враження, що для Кремля не існує заборонених тем. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на людину, знайому з процесом підготовки прес-конференції.

"Вони були підібрані заздалегідь, пройшли премодерацію і були розміщені для того, щоб годувати Telegram-канали та незалежні ЗМІ", — розповіло джерело.

За інформацією співрозмовника видання, під час таких щорічних конференцій впродовж багатьох років використовують техніку "гострих тем". Критичні питання, які зʼявляються на екранах у студії повинні скласти враження "повної свободи слова", однак Путін нібито їх не помічає та не відповідає на них.

Протести родичів мобілізованих — найбільш "делікатна" тема для Путіна

Основним завданням очільника Росії, як наголошують у повідомленні, говорити виключно про позитивні події та "надихати виборців".

"Одна з найбільш делікатних і небажаних тем — протести членів сімей мобілізованих солдатів, які понад рік перебували на фронті без ротації", — повідомило джерело, близьке до Кремля.

Навальний та Пригожин: які теми не подобаються президенту РФ

Також, за даними видання, серед інших "нетерпимих" для Путіна тем є увʼязнення політика Олексія Навального, заколот і загибель в авіакатастрофі Євгена Пригожина, цензура у ЗМІ та переслідування антивоєнних діячів.

Про що ще говорив Путін на заході

Під час "Прямої лінії" президент РФ Володимир Путін зробив низку заяв, які стосувалися України. Зокрема, глава Кремля заявив, що, цілі так званої "спеціальної військової операції" не змінилися в Україні.

Також він заявив, що конфлікт між Росією та Україною розпочався 2014 року через те, що "американські дружки" не дозволили встановити дружні відносини з Києвом.

Крім того, Путін сказав, що в Росії не планують проводити другу хвилю мобілізації. За його словами, у межах часткової мобілізації в армію було призвано 300 тисяч осіб.