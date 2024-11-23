"Доля "СВО" тримається на Курській операції": Путін наказав витіснити ЗСУ до інавгурації Трампа

Зеленський наголосив, що дуже важливо, що ЗСУ перебувають на Курщині і там "захищають свою Батьківщину", а Росія на своїй же території зазнає шалених втрат.

Російський президент Володимир Путін наказав своїм військам витіснити ЗСУ з Курщини до інавгурації Дональда Трампа. Він занепокоєний, що доля так званої "СВО" тримається лише на Курській області. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine.

За його словами, ЗС РФ отримали наказ витіснити ЗСУ з території Курської області до 20 січня.

"Для Путіна найважливіше витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами — все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — сказав Зеленський.

Він додав, що операція ЗСУ на Курщині показала, що Росія не здатна захистити свої кордони, бо всі сили кинула для захоплення українських територій.

"Він (Путін — ред.) хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, зокрема й повільне постачання допомоги", — сказав він.

Зеленський наголосив, що дуже важливо, що ЗСУ перебувають на Курщині і там "захищають свою Батьківщину", а Росія на своїй же території зазнає шалених втрат.

"У нього таких втрат ще ніколи не було. В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля "СВО" тримається на Курській операції", — сказав український президент.

Нагадаємо, що унаслідок ракетного удару, здійсненого 20 листопада по підземному об'єкту в Курській області РФ, загинули 18 російських військових, включно з генерал-лейтенантом Солодчуком, також було поранено 33 російських солдатів і вбито 500 північнокорейських солдатів.