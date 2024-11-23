"Судьба "СВО" держится на Курской операции": Путин приказал вытеснить ВСУ до инаугурации Трампа

Зеленский отметил, что очень важно, что ВСУ находятся на Курщине и там "защищают свою Родину", а Россия на своей же территории несет огромные потери.

Российский президент Владимир Путин приказал своим войскам вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Дональда Трампа. Он обеспокоен, что судьба так называемой "СВО" держится только на Курской области. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine.

По его словам, ВС РФ получили приказ вытеснить ВСУ с территории Курской области до 20 января.

"Для Путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами — все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", — сказал Зеленский.

Он добавил, что операция ВСУ на Курщине показала, что Россия не способна защитить свои границы, потому что все силы бросила для захвата украинских территорий.

"Он (Путин — ред.) хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой "специальной военной операции", оккупирует весь Донбасс, и ему надо вытеснить нас с Курского направления. Вот эти две задачи у него есть. От этого, соответственно, и наши результаты: сложности на востоке. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи", — сказал он.

Зеленский отметил, что очень важно, что ВСУ находятся на Курщине и там "защищают свою Родину", а Россия на своей же территории несет огромные потери.

"У него таких потерь еще никогда не было. У нас один из перехватов по Курскому направлению такой, что он передает через командование личные просьбы, что вся судьба "СВО" держится на Курской операции", — сказал украинский президент.

Напомним, что в результате ракетного удара, осуществленного 20 ноября по подземному объекту в Курской области РФ, погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука, также были ранены 33 российских солдата и убиты 500 северокорейских солдат.