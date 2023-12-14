Майже 500 тисяч в армії: Путін заявив, що другої хвилі мобілізації в РФ не буде (відео)

За словами російського президента, щодня до військкоматів РФ нібито приходять близько 1,5 тисячі чоловіків, які хочуть воювати в Україні.

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Президент Росії Володимир Путін на підсумковій "Прямій лінії" 14 грудня заявив, що Кремль не планує проводити другу хвилю мобілізації, стверджуючи, що до кінця року наберуть потрібну кількість добровольців. Про це стало відомо під час трансляції заходу.

Згідно з даними президента РФ, у рамках часткової мобілізації в армію було призвано 300 тисяч осіб. Далі був перехід до набору військових за контрактами, і наразі в армії налічується 486 тисяч осіб.

При цьому Путін стверджує, що кількість добровольців, готових іти служити на контрактній основі, не зменшується, і щодня до військкоматів Росії нібито приходить приблизно 1,5 тисячі осіб.

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"Ми почали широку кампанію із залучення людей на добровільній основі. Планували до кінця року набрати 400 тисяч з невеликим. На вчорашній вечір було набрано 486 тисяч. І потік наших чоловіків, які готові захищати інтереси Батьківщини, не скорочується, півтори тисячі щодня", — заявив Путін.

Також було зазначено, що в зоні бойових дій в Україні перебуває 244 тисячі мобілізованих. Серед них сформовано підрозділи для обслуговування техніки, оскільки серед мобілізованих виявилося багато кваліфікованих фахівців.

Путін також зазначив, що 41 тисячу мобілізованих було звільнено з армії через проблеми зі здоров'ям або через досягнення граничного віку.

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Нагадаємо, під час "Прямої лінії" Путін розповів, коли в Україні настане мир. За його словами, Росія досі ставить за мету "демілітаризацію" і "денацифікацію" України.