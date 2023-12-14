За словами глави Кремля, якісь "американські дружки" розпалювали конфлікт між Україною і Росією з 2014 року, водночас раніше Росію все влаштовувало, тому що південний схід України віддавав перевагу проросійським політикам.

Related video

Під час "Прямої лінії" 14 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що "конфлікт в Україні" почався через "переворот" у 2014 році, маючи на увазі події Революції Гідності. Про це стало відомо під час трансляції заходу.

"Ми не псували відносини, це з нами псували відносини, нехтуючи нашими інтересами. Конфлікт в Україні з чого почався? З перевороту 2014 року. До цього ми намагалися будь-що-будь, десятиліттями, вибудувати нормальні відносини з Україною. В основі своїй росіяни й українці — єдиний народ, те що зараз відбувається, це трагедія", — заявив Путін.

За його словами, весь південний схід України нібито підтримував Росію, тому що це "історично російські території".

"До чого тут Україна? Одеса — російське місто, усі про це добре знають. Навигадували історичну нісенітницю. Південний схід завжди на виборах голосував за тих, хто йшов на проросійських гаслах, і загалом Росію це цілком влаштовувало. Але після держперевороту 2014 року стало зрозуміло, що нам не дадуть вибудовувати нормальні відносини", — додав Путін.

Глава Кремля заявив, що біля джерел конфлікту стоять "американські дружки", які "розпалювали" його.

"Плюс нестримне прагнення підповзти до наших кордонів призвело до цих подій. Вони змусили нас на ці дії. США організували, Європа підіграє і підспівує. Як із ними вибудовувати відносини? Вони багато рішень приймають собі на шкоду. Багато європейських діячів зовні поводяться як генерал Де Голль, а на практиці поводяться як маршал Петен. Майже всі поводяться так, крім Фіцо, Орбана", — заявив Путін.

Дивитися з VPN

Нагадаємо, під час "Прямої лінії" Путін розповів, коли в Україні настане мир. За його словами, цілі Кремля залишилися незмінними.

Нагадаємо також, 11 грудня у ЗМІ розповіли, що вибори президента Росії планують провести на тимчасово окупованих територіях України. Журналісти зазначили, що Кремль нібито планує зробити все для того, щоб жителі ТОТ змогли проголосувати.