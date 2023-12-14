"Одесса — русский город": Путин рассказал о "причинах" начала войны в Украине (видео)

По словам главы Кремля, некие "американские дружки" разжигали конфликт между Украиной и Россией с 2014 года, при это ранее Россию все устраивало, потому что юго-восток Украины отдавал предпочтение пророссийским политикам.

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В ходе "Прямой линии" 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что "конфликт в Украине" начался из-за "переворота" в 2014 году, имея в виду события Революции Достоинства. Об этом стало известно в ходе трансляции мероприятия.

"Мы не портили отношения, это с нами портили отношения, пренебрегая нашими интересами. Конфликт в Украине с чего начался? С переворота 2014 года. До этого мы старались во что бы то ни стало, десятилетиями, выстроить нормальные отношения с Украиной. В основе своей русские и украинцы — единый народ, то что сейчас происходит, это трагедия", — заявил Путин.

По его словам, весь юго-восток Украины якобы поддерживал Россию, потому что это "исторически российские территории".

"При чем тут Украина? Одесса — русский город, все об этом хорошо знают. Напридумывали историческую чушь. Юго-восток всегда на выборах голосовал за тех, кто шел на пророссийских лозунгах, и в целом Россию это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года стало ясно, что нам не дадут выстраивать нормальные отношения", — добавил Путин.

Глава Кремля заявил, что у истоков конфликта стоят "американские дружки", которые "разжигали" его.

"Плюс неудержное стремление подползти к нашим границам привело к этим событиям. Они вынудили нас на эти действия. США организовали, в Европа подыгрывает и подпевает. Как с ними выстраивать отношения? Они многие решения принимают себе во вред. Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал Де Голль, а на практике ведут себя как маршал Петен. Почти все себя ведут так, кроме Фицо, Орбана", — заявил Путин.

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Напомним, в ходе "Прямой линии" Путин рассказал, когда в Украине наступит мир. По его словам, цели Кремля остались неизменны.

Напомним также, 11 декабря в СМИ рассказали, что выборы президента России планируют провести на временно оккупированных территориях Украины. Журналисты отметили, что Кремль якобы планирует сделать все для того, чтобы жители ВОТ смогли проголосовать.