Думки
Путін вимолює дзвінок від Трампа. Як удар "Орешником" наблизив нову Карибську кризу
Путін почав гру в Карибську кризу-2, і це головна гра його життя, пише журналіст Вадим Денисенко. Але гра в ядерну ескалацію може погано закінчитися для російського диктатора: у Кремлі є група осіб, готових ізолювати його в бункері, усунувши від керівництва країною
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Виступ Путіна із завуальованими ядерними погрозами. Що все це означає?
- Путін почав гру в Карибську кризу-2, і це головна гра його життя. Він завжди мріяв переграти цю кризу і взяти на слабо США, бо вважає, що саме тоді Хрущов міг переламати плин історії, і якби тоді не злякався, США були б зламані.
- Він взагалі все робить виключно з оглядкою на США і в усьому апелює до США.
- Він звужує собі поле для маневрів. Максимально піднявши ставки, вимагаючи (просячи), щоб Трамп йому подзвонив першим. Це взагалі ідея-фікс, щоб йому зателефонували і почали з ним розмовляти. Сама по собі розмова для нього означатиме в його уяві, що його бояться. А це важливіше за домовленості. Будучи боягузом за натурою, він завжди отримує насолоду від страху супротивника.
- Російські еліти перелякані й точно вже вважають, що треба щось із цим робити. Вони йому не пробачать цього переляку, хоч як би це дивно не звучало зараз. Він остаточно порушує всі договори. Але тепер він не просто робить їх біднішими, він робить їх співучасниками вбивства самих себе. А на колективний суїцид вони не готові. І це обов'язково змінюватиме настрої еліт. Хоча й і з відтяжкою в часі.
- Дуже цікаво, але Китай мовчить. Китай вважає, що це його шанс на переговори зі США. Взагалі, ядерний удар їм може бути вигідний, бо тоді США змушені будуть йти до них на переговори. Щоправда, тоді невідомим залишатиметься те, як і хто ззовні зіграє в зміну влади в РФ. Плюс з'явиться фактор КНДР, хоча цей фактор Китай може відносно легко вирішити, задушивши Кіма в обіймах.
- В оточенні Путіна точно є група людей, якій вигідний ядерний удар, бо тоді вони зможуть ізолювати Путіна в бункері. Думаю, цю групу очолює Кірієнко.
- Уперше за ці три роки можу сказати, що з'являється загроза ядерного удару. Поки невелика, але вона є. І головна причина — зацікавленість групи людей в оточенні Путіна, які будуть підігрівати його амбіції, щоб потім його ізолювати і скинути.
- Головне питання тепер знову одне: ми є об'єктами. І тут у нас, як і 24.02.22, є тільки одна гра — не злякатися, щоб стати суб'єктами. У 2022 році нам це вдалося. Вдасться і тепер.
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