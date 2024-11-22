Путін вимолює дзвінок від Трампа. Як удар "Орешником" наблизив нову Карибську кризу

Путін почав гру в Карибську кризу-2, і це головна гра його життя, пише журналіст Вадим Денисенко. Але гра в ядерну ескалацію може погано закінчитися для російського диктатора: у Кремлі є група осіб, готових ізолювати його в бункері, усунувши від керівництва країною