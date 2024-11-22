Кремль пішов ва-банк: що означає путінська "Операція "Орешник"
Вдаривши по Дніпру невідомим досі "Орешником", Путін відкрито кинув виклик Заходу, про що й сказав у своєму зверненні. Журналіст Сергій Гармаш упевнений: якщо Захід зупиниться зараз у підтримці України або обмежить її, то ця загроза нікуди не дінеться, лише зросте.
Подивився відеозвернення Путіна щодо "Орешника". Це називається: "пуйло" пішло ва-банк. Сам визнав, що удар по Дніпру — помста Заходу.
Не "Рубеж". Звідки взявся цей "Орешник", його характеристики — невідомо. Це перша його публічна згадка. Але те, що пуйло виліз на екрани — свідчить про те, що його реально турбує ситуація з ударами по території РФ. І… що він упевнений, ніби своїм "Орешником" може налякати Захід.
Але один важливий нюанс: за його словами — це було тільки "випробування" нової ракети. Тобто, промислового виробництва ще немає!
За здоровим глуздом, цей факт має не налякати, а стимулювати Захід розчавити гадючі яйця, поки вони ще не вилупилися.
Хоча Захід звик боятися. Але ще раз — це була загроза йому, тож якщо він зупиниться зараз у підтримці України або обмежить її, то ця загроза нікуди не дінеться, а лише зросте, коли "випробування" зміняться серійним виробництвом.
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