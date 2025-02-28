Хто перекупить Трампа: чому марно змагатися з Росією в торгівлі мінералами

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Щодо угоди про рідкоземельні мінерали з Трампом. Мені здається, ми повторюємо ту саму помилку, що й у війні: намагаємося конкурувати з Росією в нав'язаній нею моделі суперництва.

У військовому плані це виражається в тому, що замість технологічного і мотиваційного посилення ЯКОСТІ ЗСУ ми стали гнатися за росіянами в КІЛЬКІСНОСТІ показників, а це апріорі програшна стратегія.

Зараз ми намагаємося, по суті, "купити" підтримку США нашими мінералами. Водночас не враховуючи, що у Путіна мінералів набагато більше, і угода з ним Трампу набагато вигідніша: і в економічному, і в геополітичному сенсі. Я вже не кажу про психологічну спорідненість двох автократів.

То чи є сенс посилювати друга нашого ворога, якщо це не робить його нашим другом?

Путін однозначно заплатить Трампу більше.

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Надра України — за пляшку віскі? Як не програти в "рідкоземельній" угоді з Трампом

Нам не потрібно навіть вступати в цю угоду. Навіть якщо Зеленський доб'ється включення в угоду якихось гарантій безпеки, — гарантії безпеки від ворога України Трампа будуть такими ж, як гарантії безпеки РФ у Будапештському меморандумі.

Дипломатичні договори, угоди, статути ООН... — усі ці папірці мають сенс, якщо тільки у сторін є бажання і політична воля їх виконувати. Якщо таких немає, то (повірте моєму досвіду роботи в Мінській ТКГ) тексти трактуватимуть так, як вигідно, а не так, як у них написано. І це трактування ЗАВЖДИ буде не на користь слабкого.

Тому стратегічно — не варто посилювати свою залежність від США і посилювати друга свого ворога. У гонці цін ми однозначно програємо. Потрібно посилювати своїх друзів і ставати разом з ними сильнішими. Союзи, засновані на цінностях і спільних інтересах, міцніші, ніж бізнес-угоди.

Тактично — президенту Зеленському потрібно згадати, що він актор. А в акторському мистецтві головне що? — уміння тримати паузу...

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