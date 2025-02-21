Такий посередник нам не потрібен: чому Україні краще відмовитися від послуг Трампа на шляху до миру

Related video

Переговори ще не почалися, а всім уже очевидно, що президент США перебуває під повним впливом Путіна, мислить російськими пропагандистськими наративами і явно негативно ставиться до президента України.

За таких обставин нинішня адміністрація США не може бути посередником на переговорах між РФ і Україною. Оскільки такий посередник від початку не є об'єктивним.

Поважаючи американський народ, відчуваючи щире почуття вдячності за його підтримку, Україні краще відмовитися від посередництва адміністрації Трампа, щоб Сполучені Штати не зафіксували себе в історії та очах українців як зрадника.

Трамп — не назавжди. Адміністрації у Вашингтоні змінюються. Нам потрібно зберегти хороші відносини з американським народом, для їхнього розвитку в майбутньому.

Важливо

Україні нічого запропонувати США. Як вижити в новій політичній системі, яку будує Трамп

Тому потрібно ставити питання про пошук інших посередників у досягненні компромісного, але справедливого миру з РФ. Тих, для кого міжнародне право — не порожній звук, і хто не залежить від Путіна настільки, що той наважувався відкрито загрожувати його безпеці, як це вже неодноразово було стосовно Трампа.

Ну і необхідно визнати, що орієнтація на НАТО як захисний механізм була помилковою. Після того як США виявилися ненадійним партнером, не може бути впевненості і в надійності блоку, в якому вони грають першу скрипку.

Потрібно робити ставку на альянси держав, побудовані на збігу інтересів, а не декларації цінностей. Цінності, як і ціни, схильні до інфляції.

Це не означає, що потрібно побити горщики і припинити контакти з Вашингтоном. Це навіть не означає відмови в угоді з американцями про розроблення рідкоземельних мінералів. З Трампом потрібно рахуватися, це об'єктивна необхідність. Але як посередник на переговорах… — таке посередництво вже дискредитовано. Дякуємо, але не треба.

Світ став багатополярним. Більше немає Заходу як єдиного військово-політичного суб'єкта. Це нова реальність. Це потрібно враховувати.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо