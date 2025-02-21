Такой посредник нам не нужен: почему Украине лучше отказаться от услуг Трампа на пути к миру

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Переговоры еще не начались, а всем уже очевидно, что президент США находится под полным влиянием Путина, мыслит российскими пропагандистскими нарративами и явно негативно относится к президенту Украины.

При таких обстоятельствах нынешняя администрация США не может быть посредником на переговорах между РФ и Украиной. Поскольку такой посредник изначально не является объективным.

Уважая американский народ, испытывая искреннее чувство благодарности за его поддержку, Украине лучше отказаться от посредничества администрации Трампа, чтоб Соединенные Штаты не зафиксировали себя в истории и глазах украинцев в качестве предателя.

Трамп — не навсегда. Администрации в Вашингтоне меняются. Нам нужно сберечь хорошие отношения с американским народом, для их развития в будущем.

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Украине нечего предложить США. Как выжить в новой политической системе, которую строит Трамп

Поэтому нужно ставить вопрос о поиске других посредников в достижении компромиссного, но справедливого мира с РФ. Тех, для кого международное право — не пустой звук, и кто не зависит от Путина настолько, что тот осмеливался открыто угрожать его безопасности, как это уже не раз было по отношению к Трампу.

Ну и необходимо признать, что ориентация на НАТО как защитный механизм была ошибочной. После того как США оказались ненадежным партнером, не может быть уверенности и в надежности блока, в котором они играют первую скрипку.

Нужно делать ставку на альянсы государств, построенные на совпадении интересов, а не декларации ценностей. Ценности, как и цены, подвержены инфляции.

Это не значит, что нужно побить горшки и прекратить контакты с Вашингтоном. Это даже не означает отказа в соглашении с американцами о разработке редкоземельных минералов. С Трампом нужно считаться, это объективная необходимость. Но в качестве посредника на переговорах… — такое посредничество уже дискредитировано. Спасибо, но не надо.

Мир стал многополярным. Больше нет Запада как единого военно-политического субъекта. Это новая реальность. Это нужно учитывать.

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