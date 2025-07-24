Трамп клюнул на наживку Си: почему не следует ждать встречи Зеленского и Путина до сентября

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Россия однозначно будет затягивать переговорный процесс. Собственно, для Мединского сейчас это главная задача.

А для нашей делегации, наоборот, очень важно как можно скорее получить минимум – остановку огня, максимум – договоренность о встрече Путина и Зеленского.

Казалось бы, — не логично, учитывая "50 дней" Трампа до антироссийских санкций, это Киев должен тянуть, не давая Москве за этот срок позиционировать себя как конструктивную сторону переговоров. РФ же, наоборот, нужно показать Трампу свое "миролюбие" чтоб избежать осложнения отношений с ним.

Но все поменялось после информации о возможной встрече Путина и Трампа в Пекине, куда они оба и, видимо, в одно время, приглашены товарищем Си.

Путин понимает, что такая встреча даст ему возможность "перевербовать" Трампа на свою сторону. Потому что сам факт этого "тройничка" — это реализация мечты американского президента о разделе мира на сферы влияния между США, КНР и РФ. Москве очевидно, что до этого "соображения на троих" Трамп ничего серьезного против нее не введет. А потом, когда они договорятся, он будет вводить санкции уже против Украины, а не России.

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Продолжения не будет: переговоры РФ и Украины в Стамбуле завершились, — СМИ

На Банковой же, напротив, понимают, что если встречи президентов воюющих стран не будет до пекинского саммита, то потом судьбу Зеленского, как и судьбу Украины, решат уже без нас.

Но очевидно, что Путин не станет встречаться с Зеленским в такой близкой перспективе. Хотя бы потому, что нет предмета встречи – "меморандумы" двух стран очень далеки от единой позиции.

Единственным выходом в этой ситуации является демонстрация конструктивности Киева в Стамбуле (поездка туда Ермака, хоть он и не член делегации) и попытка (возможно, через того же Эрдогана) тоже получить приглашение Си на встречу с Трампом и Путиным в Пекине. Возможно, также с участием Эрдогана.

Впрочем, более реалистична встреча Трампа, Зеленского и Эрдогана в Турции перед Пекином. Но это план-минимум. Пекин был бы более весомым.

Хотя и такую встречу устроить будет очень сложно. Очевидно, что Трамп уже клюнул на наживку и не испортит себе перспективу "сделки" с Пу и Си.

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