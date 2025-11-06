Донбасс — не территория России: почему нельзя без боя отдавать Путину Донецкую область

Удивительно, как часто то, что ты говоришь, не совпадает с тем, что люди слышат. В таких ситуациях у меня всегда возникает вопрос: это ты настолько тупой, что не умеешь донести свою мысль, или слушатели…? Поэтому я редко пишу в ФБ, часто отказываюсь от эфиров.

Я действительно считаю, что добровольный отвод войск с Донбасса "ради мира" будет легитимизацией российской агрессии, признанием, что Донбасс — это территория РФ, а, значит, Украина утрачивает моральное и юридическое право на ее возвращение в будущем. Этого допустить нельзя!

При этом я не за продление войны, — как почему-то, поняли некоторые, — а за скорейшую двухстороннюю остановку боевых действий, но по линии фронта, без возможности для Путина завить об "освобождении" российской территории и завершении "СВО" победой РФ. Это называется компромиссный мир, в нашем случае — перемирие.

Я считаю, что санкции лучше "Томагавков", потому что они стратегически ослабляют РФ, а наша стратегическая задача — не просто освободить территории, сохранив угрозу с востока, а именно ослабить РФ настолько, чтоб завоеванные ею территории стали для нее Пирровой победой. Чтобы она никогда уже не смогла (даже если бы и хотела) воевать с нами.

Ну и, конечно, — вопрос равных прав украинцев, независимо от региона их проживания. Родившиеся на Юге и Востоке не виноваты в том, что Украина в этих регионах русскоязычна. Это объективный факт, нравится он кому-то или нет. Не люди выбирали родной язык при рождении. Люди — такие, какова их страна. И никто не имеет права запрещать гражданам в своей стране разговаривать на своем родном языке. Это вопрос даже не мовы, а равенства прав украинцев, единства нации. Почему одни могут пользоваться родным языком везде, а другие — только на кухне? Пока такое положение сохраняется — единства нации не будет! Поэтому государственный язык — для государства, никто на его статус не посягает, но все, что не связано с институтом государства — свободное право каждого украинца. И Путин использует не то, что у нас 40% граждан — русскоязычные. Он использует ПРОБЛЕМУ, которую некоторые украинцы создают из этого факта.

Ну и мобилизация/бусификация, национализм как госидеология…

