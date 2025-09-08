Удар по Кабмину - блеф Кремля: как Путин пытается повышать ставки при плохих картах

Related video

Если удар по зданию Кабмина был не следствием падения обломков сбитого БПЛА, а целенаправленной атакой (что более вероятно), то война вышла на новый уровень – удары по центрам принятия решений. Предпоследний "довод королей".

Наложим это на явную ИПСО с картой оккупации Одесской и Николаевской областей, на фоне которой появился перед СМИ Герасимов; законопроект о постоянной мобилизации в Госдуме; ложь российского Генштаба об успехах летней кампании; информационное возвращение ядерного "Буревестника", ужесточение риторики Пу о "первопричинах" и другую демонстрацию решимости воевать долго и до победного…

Теперь положим (именно положим!) на это, фактически, рецессию экономики РФ, уменьшение ее бюджетной базы, целенаправленные удары Украины по энергетическим объектам агрессора, производство Киевом своих дальнобойных ракет; усиление давления Европы и все меньшее пространство для любви к Пу у Трампа…

Сюда же – унизительные подгавкивания Пу политическим заявлениям Си в ШОС и примазывание к военной мощи Китая на параде. При этом, явная заинтересованность Пекина не дать РФ проиграть, но и не дать ей стать победительницей (разве что – "пиррова победа"), держать ее на коротком поводке…

Сколько бы не пыжился Кремль, общий баланс для него все больше становится отрицательным. Это заставляет блефовать и повышать ставки при плохих картах на руках. Наши карты ему тоже неизвестны, иначе не пришлось бы распушивать свой павлиний хвост, обнажая куриную попку. То есть, сама кампания запугивания противника говорит о том, что растут его страхи и сомнения в возможностях.

К чему я все это? К тому, что война вошла в ту стадию, когда проиграет не тот, у кого меньше оружия, или денег, а тот, у кого первого сдадут нервы. Надеюсь, на Банковой и в Вашингтоне умеют играть в покер.

