Ядерная ловушка: как Путин и Си Цзиньпин поймали Трампа на крючок

Во время парада в Пекине Си Цзиньпин показал боеголовку, которая способна облететь весь земной шар и достать до любой цели на территории Соединенных Штатов Америки. Поймут ли в КНР, а также в РФ, идею главы Белого дома Дональда Трампа ограничить гонку вооружений и уменьшить ядерную угрозу?

Призыв США к заключению трехсторонней ядерной сделки играет на руку врагам НАТО. Не достигнув конкретных результатов в достижении своей главной цели — прекращения войны между Россией и Украиной, — Дональд Трамп, похоже, заинтересовался другим чрезвычайно амбициозным проектом. На прошлой неделе президент сообщил журналистам, что он инициирует переговоры с Россией и Китаем по ядерному разоружению. "Мы не можем допустить распространения ядерного оружия. Мы должны остановить ядерное оружие. Его сила слишком велика", — заявил он.

Фокус перевел статью "Путин и Си заманили Трампа в свою ядерную ловушку" британской аналитики Ребекки Коффлер на портале The Telegraph. Автор исследовала предложения США по ограничению определенных видов оружия, и объяснила, что означают ответы РФ и Китая и предотвратят ли идеи Вашингтона угрозу ядерной войны.

Ядерная угроза — какова реакция РФ и КНР на идеи Трампа

Со свойственным ему апломбом Трамп заявил, что "Россия готова это сделать, и я думаю, что Китай тоже будет готов". Некоторым может показаться необычным выбор момента для этого заявления, сделанного непосредственно перед важным китайским саммитом, на котором Си Цзиньпин и Путин открыто продемонстрировали враждебность к Соединенным Штатам. Но президент уже не раз пристыжал своих критиков, добившись побед на внутренней и международной арене, которые многие считали невозможными.

К сожалению, при всем уважении к Трампу, заключение трехстороннего договора о контроле над ядерным оружием между Вашингтоном, Москвой и Пекином — это грандиозный и, вероятно, недостижимый проект, какими бы благородными ни были его намерения. Это путь в никуда по нескольким причинам.

Самая очевидная: Китай почти наверняка не подпишет никакого соглашения о контроле над ядерным оружием, ни двустороннего, ни трехстороннего. Стратегические расчеты Пекина, оценки угроз и доктрина ведения войны требуют увеличения, а не уменьшения его ядерного арсенала, поскольку Китай стремится сократить разрыв с США и Россией, владеющими примерно 90% мирового запаса ядерного оружия. Китай намерен к 2035 году утроить свой нынешний ядерный арсенал, насчитывающий около 500 боеголовок, до уровня, примерно равного арсеналам США и России.

КНР обладает арсеналом ядерных боеголовок Фото: Открытые источники

Уроки, извлеченные Пекином из войны между Россией и Украиной, лишь усилили его решимость увеличить ядерный арсенал страны. Решение НАТО не проверять готовность России применить тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине ограничило помощь, на которую Киев мог рассчитывать во время конфликта. Китай стремится добиться аналогичного сдерживающего эффекта в отношении Тайваня. Китай ускоряет создание новых ракетных шахт, пусковых установок и боеголовок и вряд ли изменит курс перед запланированным вторжением на Тайвань.

"Нереальное" разоружение Пекина

Пекин неоднократно отклонял предложения США о денуклеаризации, отмечая, что не заинтересован в присоединении к двусторонним переговорам между Россией и США. В прошлую среду Гуо Цзякунь, представитель министерства иностранных дел Китая, исключил участие Пекина в трехсторонних переговорах по ядерному разоружению, назвав их "неразумными и нереалистичными". "Китай и США находятся на совершенно разном уровне с точки зрения ядерного потенциала", — заявил Гуо журналистам.

Непонятно, почему Трамп поддается на хитрость Путина Фото: Getty Images

Действительно, Пекин рассматривает инициативу Вашингтона как намерение помешать ему сдержать вмешательство США в конфликт между Китаем и Тайванем, обвиняя администрацию Трампа в создании "коварных планов". В 2020 году Фу Кон, тогдашний глава департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел, а ныне постоянный представитель Китая при ООН, высмеял предложения Вашингтона. "Я могу заверить вас: если США скажут, что они готовы снизойти до уровня Китая, Китай с радостью примет их предложение на следующий же день. Но мы прекрасно знаем, что этого не произойдет", — сказал он во время пресс-конференции.

Вопреки мнению Трампа, Путин также не имеет никакого влияния на принятие решений Си Цзиньпином. Несмотря на многочисленные публичные демонстрации "стратегического партнерства" и дружеское поведение Путина и Си на этой неделе, Россия и Китай являются геополитическими соперниками и потенциальными будущими противниками в сухопутной войне на Дальнем Востоке. Население Китая значительно превышает население России (1,4 млрд против 143 млн), тогда как территория России почти в два раза превышает территорию Китая (6,6 млн кв. миль против 3,7 млн кв. миль). Москва и Пекин, которые в своей бурной истории неоднократно переживали стычки на границе и до сих пор не решили территориальный спор на Дальнем Востоке России, вполне могут считать, что будущий конфликт — лишь вопрос времени.

Столкнувшись с демографическим сокращением в стране и продолжающейся уже десятилетиями миграцией граждан Китая в дальневосточный регион, Путин еще в 2000 году предупредил что, если в краткосрочной перспективе пренебречь этим регионом, то "через несколько десятилетий его население будет в основном говорить на японском, китайском и корейском языках". В отличие от своих западных коллег, склонных мыслить краткосрочно, российские и китайские стратегические планировщики оценивают угрозы на 50 и более лет вперед и, вероятно, имеют в запасе планы военных действий на случай будущего конфликта на дальневосточной границе России и Китая.

Россия провела симуляцию вторжения Китая

Тактическое ядерное оружие является центральной составляющей российской стратегии обороны от китайского вторжения, тогда как Пекин в своих планах исторически сосредотачивался на человеческих ресурсах и конвенционных боеприпасах. Известно также, что Россия уже "симулировала" китайское вторжение, в том числе проведя учения, предусматривающие потенциальное нанесение тактических ядерных ударов для противодействия вражеским силам. Хотя они и не признают этого публично, российские военные стратеги считают Китай второй по величине геополитической угрозой после США и НАТО.

Путин, вероятно, согласится с предложением Трампа, проявив интерес к переговорам по ядерной программе и усилив свое влияние на Си, в рамках своего плана: перехитрить лидера США, выиграть время по Украине и отсрочить экономические санкции. "Ядерная сделка" — еще один фокус Путина, призванный поддержать амбиции Трампа на получение Нобелевской премии мира и не вызвать его гнев, независимо от отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

Непонятно, почему Трамп поддается на хитрость Путина, ведь опыт России в контроле над вооружениями четко показывает, что ядерные силы останутся центральным элементом военной стратегии Москвы на ближайшие десятилетия. Москва уже более десяти лет модернизирует свой и без того внушительный ядерный арсенал. Путин вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а в 2023 году — и из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия уже разработала ракеты, нарушающие договор, такие как ССК-8 (9М729) "Отвертка". Именно поэтому Трамп во время своего президентства приостановил участие США в Договоре о РСМД.

В конце концов, поддержание каналов связи с противниками — всегда хорошо, поскольку снижает риск недоразумений и непреднамеренных войн. Сколько времени и человеческих ресурсов вложить в недостижимый проект денуклеаризации Китая, России и США — решение за Трампом.

О авторке.

Ребекка Коффлер — аналитик стратегической военной разведки, ранее работала в Агентстве военной разведки США. Автор книги "Putin's Playbook" (2021). Ее следующая книга "Trump's Playbook" будет опубликована уже в этом году.