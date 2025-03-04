Секрет торгаша: как Украине сохранить интерес со стороны Трампа

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По сути, Украина в сегодняшнем понимании Трампа – это лишь инструмент реализации его интересов в РФ и Китае. В силу своей зависимости от США, мы для американского автократа не субъект, а объект политики. Он не видит необходимости договариваться с нами, он думает, что может управлять нами. А вот Москвой он управлять не может, поэтому с ней он будет договариваться. За наш счет!

И никакие макроны и стармеры прямо сейчас этого не изменят.

Единственный выход для нас из этой ситуации – экстренно диверсифицировать зависимости от Вашингтона, создавать союзы и блоки с другими игроками, не соглашаться на давление Трампа и вообще, чаще говорить не о том, что мы хотим от США (как было при Байдене); и даже не о том, что Трамп может получить от нас (стратегия, которая реализуется сейчас), а о том, что могут ПОТЕРЯТЬ США, прекратив нас поддерживать!

Мы должны выявить эти риски, СОЗДАВАТЬ их и информировать о них (включая платные информкампании в СМИ США) американцев.

Многие, особенно из орбиты Петра Порошенко, продвигают сегодня стратегию, которую применил в свое время пятый Президент Украины. Отношения Киева с первой администрацией Трампа тоже были натянутыми, поэтому, чтоб улучшить их, Порошенко заключил по договоренности (и во славу) Трампа сделку о покупке Украиной угля в Пенсильвании. Этот шаг, учитывая наличие у нас собственного угля, тогда сильно критиковался в Украине. Однако, сыграв на бизнес-жилке Трампа, мы действительно обеспечили себе некоторую лояльность с его стороны. То есть, тогда, в 2017 году, эта стратегия действительно сработала. Но!

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Тогда Трампу не нужно было выбирать между Украиной и РФ. Он поддерживал хорошие отношения с Путиным, и незначительные заигрывания с Киевом не могли радикально повлиять на них. Да и его заинтересованность в РФ в 2017 году не была такой критичной, как сейчас: тогда от Кремля не зависела ни перспектива получения Трампом Нобелевской премии мира, ни его реноме "победителя", ни решение проблемы зависимости Москвы от Китая (тогда она не была такой тотальной).

Сегодня Трамп, по сути, должен сделать выбор, на чьей он стороне — выбрать между Москвой и Киевом. И шансов на то, что он выберет ценности, а не цены — у нас объективно нет. А цены РФ однозначно нарисует гораздо большие, чем может предложить Украина.

Ходить же "между капелек" Трамп не умеет, да и не видит в этом необходимости. Поэтому, пока в Москве сидит Путин, а в Вашингтоне Трамп, рассчитывать на что-то хорошее от США для Украины — наивно.

Могут быть какие-то тактические поблажки, дипломатические качели, попытка "полюбовного" экономического изнасилования "по обоюдному согласию" и т.д. Но стратегически и ментально – Трамп на стороне РФ и Путина. Эта (к сожалению) истина должна стать одной из "скреп" нашей политики на ближайшие годы.

Соответственно, иного выхода, кроме как усиление внутренней и геополитической субъектности — от обороны, до собственного "импортозамещения" и "собственного НАТО" — у Украины просто нет! Независимо от Трампа и его соглашений с кем бы то ни было.

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