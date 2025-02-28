Кто перекупит Трампа: почему бесполезно тягаться с Россией в торговле минералами

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По соглашению о редкоземельных минералах с Трампом. Мне кажется, мы повторяем ту же ошибку, что и в войне: пытаемся конкурировать с Россией в навязанной ею модели соперничества.

В военном плане это выражается в том, что вместо технологического и мотивационного усиления КАЧЕСТВА ВСУ мы стали гнаться за россиянами в КОЛИЧЕСТВЕННЫХ показателях, а это априори проигрышная стратегия.

Сейчас мы пытаемся, по сути, "купить" поддержку США нашими минералами. При этом не учитывая, что у Путина минералов гораздо больше, и сделка с ним Трампу гораздо более выгодна: и в экономическом, и в геополитическом смысле. Я уже не говорю о психологическом родстве двух автократов.

Так есть ли смысл усиливать друга нашего врага, если это не делает его нашим другом?

Путин однозначно заплатит Трампу больше.

Важно

Недра Украины — за бутылку виски? Как не проиграть в "редкоземельной" сделке с Трампом

Нам не нужно даже вступать в эту сделку. Даже если Зеленский добьется включения в соглашение каких-то гарантий безопасности, — гарантии безопасности от врага Украины Трампа будут такими же, как гарантии безопасности РФ в Будапештском меморандуме.

Дипломатические договоры, соглашения, уставы ООН… — все эти бумажки имеют смысл, если только у сторон есть желание и политическая воля их выполнять. Если таковых нет, то (поверьте моему опыту работы в Минской ТКГ) тексты будут трактовать так, как выгодно, а не так, как в них написано. И эта трактовка ВСЕГДА будет не в пользу слабого.

Поэтому стратегически — не стоит усиливать свою зависимость от США и усиливать друга своего врага. В гонке цен мы однозначно проиграем. Нужно усиливать своих друзей и становиться вместе с ними сильнее. Союзы, основанные на ценностях и общих интересах, более прочны, чем бизнес-сделки.

Тактически — президенту Зеленскому нужно вспомнить, что он актер. А в актерском искусстве главное что? — умение держать паузу…

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