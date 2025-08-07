Трамп хочет сделки, а не войны: что принесет миру день 8 августа

Related video

Ну что, делаем ставки на то, что произойдет 8 августа, после истечения срока, отведенного Трампом Москве на "сделку" с Украиной о прекращении огня?

Очевидно, что такой "сделки" до обозначенной пятницы уже не произойдет. Повлечет ли это реализацию угроз Трампа о введении новых санкций против РФ и вторичных санкций против Китая и Индии, покупающих российскую нефть?

Однозначно — на радикальные шаги он не пойдет. Хотя бы потому, что пошлины на товары из России, учитывая товарооборот между странами, — это чисто символический жест. А в отношении КНР, небольшие пошлины именно из-за российской нефти могут быть введены, но скорее не как антивоенное действие, а просто в рамках подготовки сильной позиции американца на переговорах с Си в сентябре в Пекине.

Потому что, снова таки, учитывая товарооборот США и КНР, серьезные санкции против такого игрока могут обрушить и американские, и мировые рынки, а Трамп не заинтересован в повышении цен на нефть.

Что касается Индии, то здесь может быть более острая реакция: объемы торговли, по словам самого же Трампа, — мизерные, да и строптивая реакция Моди на ультиматумы США для Трампа выводит этот конфликт на эмоциональную плоскость.

Недаром сам Трамп заявил, что его решение по санкциям будет зависеть от результатов визита его спецпредставителя Уиткоффа в Москву. И что он, якобы, "никогда не называл конкретный процент" тарифов, которые могут быть введены в отношении торговых партнеров России. А источник Financial Times из его окружения прояснил: "Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, — Трамп взбесится".

Из этого очевидно, что у президента США нет стратегии и четкого решения, что дальше, если Путин проигнорирует его условия. Как-то реагировать ему придется, но будут ли это "термоядерные" санкции — точно нет! По крайней мере не до поездки в Пекин. Трамп отчаянно хочет сделки, а не войны.

К тому же Москва снова даст ему пас, согласившись на "хоть что-то", чтоб Уиткофф не вернулся в Вашингтон "абсолютно ни с чем".

Например, уже озвучивается предположение о согласии Кремля на перемирие в воздухе. В принципе, Путин сам сейчас заинтересован в нем, учитывая рекордные цены на бензин в РФ из-за ударов украинских дронов и коллапс российской системы авиасообщений по той же причине.

Кое-что из Москвы Уиткофф Трампу все-таки привез Фото: Getty Images

Очевидно, из-за этих факторов и давления США Путин может согласиться на перемирие в воздухе, чтоб иметь время для реализации цели-минимум на суше — захватить Донецкую область и объявить об окончании "СВО". Это для него принципиально. Заморозка конфликта без контроля над всей территорией Донбасса, записанной в росконституцию как "российская", будет равнозначно поражению.

Откуда такие предположения?

Люди редко меняют модели своего поведения, если не меняются кардинально обстоятельства их жизни. А если вы прочтете мемуары Джона Болтона – советника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 г., то увидите, что Трамп меняет свои решения чаще, чем моргает.

Нынешний президент США называет стратегией — отсутствие таковой. Отменяет уже отданные приказы (даже военным), исходя из субъективного восприятия информации, которую услышал последней, уже после принятого и озвученного решения.

В этой книге — куча прямых аналогий с поведением Трампа по Украине и России. Только тогда оно касалось Северной Кореи или Ирана.

Помните, как он буквально директивно отправил Зеленского на переговоры в Стамбул (при том, что за день до этого и Зеленский, и Макрон с Мерцем, и сам Трамп согласились, что переговоров не будет до прекращения огня). Похожая ситуация была, когда Трамп отправил в Тегеран, реализовывавший свою ядерную программу, японского премьера Абэ. Это вызвало нервную реакцию в арабском мире. "Я напрасно пытался объяснить (руководству ОАЭ — авт.), что президент Соединенных Штатов имеет в виду не больше чем разговоры, и переговоры будут просто болтовней".

Ну разве это не Стамбул-2?

Иран атаковал корабли союзников США и непосредственно американские беспилотники, а Трамп не предпринимал ничего, стараясь сделать сценарий переговоров "не обидным" для Тегерана. Фактически, он позволял Ирану делать что угодно, пока они не убивают непосредственно американцев", — пишет Болтон.

"Трамп, который сомневался в любой день относительно любого вопроса…" — характеризует его бывший советник.

А как часто он заявлял о действиях, которых на самом деле не было?! Блеф Трамп тоже считал (считает) стратегией.

Вот и верь после этого в "подводные лодки" США у берегов РФ…

В общем, нет смысла пересказывать 600 страниц текста воспоминаний Болтона ("Комната, где это произошло"), чтоб прийти к выводу, который очевиден даже из тех фактов, которые 47-й президент создал уже за нынешние полгода у власти.

У Трампа нет стратегии завершения войны в Украине. У него есть лишь стратегия отжима мировых ресурсов в США и своя Трамп-организейшен. И Трамп рассматривает войну России против Украины лишь как один из инструментов реализации этой стратегии.

Соответственно, его действия в этом вопросе будут продиктованы не интересом прекращения войны, а заинтересованностью, например, в украинских минералах, или в "сделке" с Путиным либо Си. Судьба же этих сделок пока неясна, поэтому Трамп тоже будет избегать четких действий.

Так что стратегически спрогнозировать действия Трампа относительно войны в Украине – невозможно! Он сам не знает, что сделает завтра.

Но тактически, можно говорить, что все большее втягивание президента США в этот процесс ускоряет заморозку конфликта. Вот чем будет эта пауза — победой Путина (захват Донецкой области), или его поражением (сохранение контроля Киева над частью Донбасса) — зависит от того, как Трамп распорядится временем. Согласится ли он ждать победы Москвы, удовлетворившись "хоть чем-то", что привезет ему Уиткофф, или принудит ее остановиться на позиции "ни вашим ни нашим" — это определят обещания Путина Уиткоффу и сентябрьский Пекин…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

