Атомные маневры не объявляют в соцсетях: что должен был сделать Трамп для удара по Путину

На прошлой неделе два политических лидера обменялись колкостями, подчеркивая мощь ядерных арсеналов своих стран. Это было не просто бессмысленное проявление храбрости — это также показало, что неосторожные слова и расплывчатые военные угрозы могут приблизить мир к катастрофическому конфликту.

Первым выступил Дмитрий Медведев, бывший президент и премьер-министр России, который в настоящее время занимает должность заместителя председателя Совета безопасности. В своем посте в социальных сетях 28 июля он заявил, что ультиматум США, требующий от Москвы сесть за стол переговоров по Украине, является "угрозой и шагом к войне". Позже он упомянул о российской системе ядерного запуска "мертвая рука", которая автоматически наносит ядерный удар в случае нападения на страну с использованием такого оружия.

Президент Дональд Трамп ответил на комментарии Медведева, заявив, что он отдал приказ "разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах". В заключение он правильно заметил, что "слова очень важны и часто могут приводить к непреднамеренным последствиям, надеюсь, что это не будет одним из таких случаев".

В совокупности США и Россия обладают более чем 10 000 единиц ядерного оружия. Насколько опасна эта словесная война между Кремлем и Белым домом? И каково значение заявления Трампа о переброске атомных подводных лодок на новые позиции?

Я не подводник — или "пузырьковый", как их (более или менее ласково) называют в ВМФ. Но я командовал ими в бою в качестве коммодора и контр-адмирала, руководил запуском их обычных ракет "Томагавк" по террористическим целям в Африке и Азии, а также время от времени плавал на них. Мне нравится говорить, что эти грозные военные корабли — верхушка пищевой цепи океана. И их местонахождение всегда держится в секрете.

США эксплуатируют три типа атомных подводных лодок, каждая из которых представляет собой разную степень угрозы для России. Неясно, какой из трех типов, по утверждению Трампа, был перемещен; все атомные подводные лодки США способны вести тайные операции в океанах по всему миру.

Первыми и, безусловно, самыми смертоносными являются огромные ракетные подводные лодки: ПЛАРК класса "Огайо", водоизмещение которых при полном погружении составляет 20 000 тонн. В распоряжении ВМС США имеется 14 таких "убийц", каждая из которых способна нести 24 ракеты "Трайдент II" с ядерными боеголовками и дальностью полета более 4000 миль. Ракеты находятся в вертикальных трубах в центре подводной лодки, и экипаж из 150 офицеров и солдат называет эту часть военного корабля "Шервудским лесом" — рощей смертоносных деревьев. Хотя более половины подводных лодок класса "Огайо" обычно находятся в море, маловероятно, что Трамп отдал бы приказ изменить их маршрут, учитывая необычайную дальность их ракет.

Вторая большая группа атомных подводных лодок — это ударные подводные лодки, или SSN. В настоящее время США эксплуатируют три класса — "Лос-Анджелес", "Сивулф" и "Вирджиния" — в общей сложности чуть более 50 военных кораблей. Это многоцелевые платформы: они могут охотиться на подводные лодки противника; запускать ракеты "Томагавк" большой дальности по наземным целям с высокой точностью; тайно собирать разведданные; топить военные и гражданские надводные корабли противника. Три класса различаются по размеру от 7000 до 9000 тонн, а их вооружение и датчики варьируются, но все они смертоносны и очень трудно обнаружимы с помощью акустического наблюдения. Я был рад, что в начале 2000-х годов две из них были условно приписаны к моей ударной группе.

Наконец, четыре гиганта класса "Огайо" были переоборудованы для перевозки более 150 ракет "Томагавк" для наземных атак в трубах, в которых ранее находились баллистические ракеты. Они пользуются популярностью у командующих боевыми частями из-за большого количества ракет, которые составляют основную батарею ударной группы. Поскольку дальность полета "Томагавка" составляет около 1500 миль, вероятно, именно эти корабли Трамп переместил, предположительно, ближе к России. Возможно, он назначил командующего Европейским командованием США (моя бывшая должность) оперативным командующим. Эти ракеты могут представлять угрозу для российских узлов управления, путей снабжения и военных целей.

Я встречался с Медведевым, и, несмотря на его политический опыт, он не является серьезным игроком в окружении Путина. Трампу следует игнорировать его непредсказуемые комментарии и сосредоточиться на оказании давления непосредственно на российскую экономику.

Для этого лучшим оружием являются не "туманно-серые и готовые к действию", как мы говорим о подводных лодках. Это экономические инструменты, в частности вторичные санкции, применяемые к российским покупателям нефти, и конфискация российских средств, замороженных в западных банках. Как бы ни было заманчиво перемещать атомные подводные лодки, средства, которые могут заставить Путина сесть за стол переговоров, — это не американские "убийцы из глубин".

