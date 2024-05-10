Цель Путина - Балтийское море: как флоту НАТО следует готовиться к противостоянию с Россией

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С присоединением в этом году Швеции и прошлой весной Финляндии к Организации Североатлантического договора некоторые аналитики окрестили Балтийское море "озером НАТО". Взглянув на карту, можно увидеть, что во многом (но не полностью) это правда — береговая линия имеет пару кусочков российской территории. Остальная часть прибрежного побережья находится в руках НАТО: Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия и Дания.

Россия контролирует часть побережья между Литвой и Польшей из-за своего странного анклава Калининграда. А президент Владимир Путин по-прежнему контролирует дальнюю восточную часть Балтийского моря на подступах к Санкт-Петербургу, которую по иронии судьбы когда-то считали "окном в западный мир" цари, начиная с Петра Великого. Сегодня в случае конфликта между Москвой и НАТО любой российский военный корабль будет быстро и легко закупорен или уничтожен в этих водах.

Как альянсу лучше всего следует использовать преимущества своего нового (почти) озера?

Когда я был военным командующим Альянса, мне каждую осень нравилось участвовать в Балтийских операциях, или BALTOPS. Эти главные учения НАТО проводятся с 1972 года, а следующее их повторение состоится через несколько недель.

Я также несколько раз принимал участие в BALTOPS в качестве младшего офицера в конце 1970-х, в разгар "холодной войны". Тогда военно-морская ситуация на Балтике была достаточно сбалансирована между США–НАТО с одной стороны и СССР–Варшавским договором с другой. Швеция и Финляндия были строго нейтральны. Я помню, как стоял на вахте на мостике, и мне нужно было очень внимательно следить за советскими военными кораблями, врывающимися в наши соединения и выходящими из них, преследующими нас для сбора разведданных (часто на опасно близких расстояниях) и вообще преследующими наши корабли.

Ситуация изменилась — в прошлогодних учениях Baltic Operations приняли участие 20 стран: Финляндия впервые вышла в море как полноправный член, а Швеция участвовала в качестве заявителя. НАТО могла похвастаться почти 50 кораблями, 45 самолетами и 6000 военнослужащими.

Примечательно, что мероприятие представляло собой сложную сеть учений по противовоздушной обороне, объединяющую всю систему наземной обороны НАТО, а также несколько кораблей управляемых ракет на море. Это было очень похоже на коалицию, созданную США пару недель назад, которая помогла сбить 250 приближающихся беспилотников, баллистических ракет и крылатых ракет, запущенных Ираном по Израилю.

Центральное место в учениях занимало тестирование новых технологий. Шестой флот США, который охватывает все европейские воды, сосредоточился на совместном использовании передовых систем траления, беспилотных подводных аппаратов, бортовых беспилотников и беспилотных надводных кораблей — таких, как надводные дроны-убийцы, которые так эффективно используются украинцами против российского Черноморского флота. BALTOPS успешно продемонстрировал, как НАТО может использовать свои силы в Балтийском море по всему спектру военно-морской деятельности, и послал России грозный сигнал о возможностях альянса.

Вступление в НАТО Финляндии и Швеции — дело рук Путина Фото: Открытые источники

Вторым элементом балтийского военно-морского контроля будет развертывание военно-воздушных сил морского базирования — самолетов на наших авианосцах — для сдерживания российского воздушного и морского потенциала. Адмирал в отставке Джеймс Фогго, бывший командующий всеми военно-морскими силами США в Европе (и мой ключевой помощник в НАТО десять лет назад), был старшим наблюдателем и наставником учений. Он сказал мне, что было особенно важно впервые увидеть французскую авианосную ударную группу во главе с мощным атомным авианосцем "Шарль де Голль" под полным командованием НАТО.

Россия будет сопротивляться любым учениям НАТО в Балтийском море, хотя соотношение сил там сейчас в значительной степени против них. В следующем месяце они могут перейти к кибер- и электронной войне, не требующей вооруженных действий. НАТО может противостоять агрессии России, проводя как наступательную, так и оборонительную электронную борьбу в BALTOPS.

Наконец, стоит ожидать, что НАТО будет использовать свое Балтийское озеро для оказания давления на крошечный Калининград, который действует как географический клин между балтийскими государствами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и остальными членами альянса. Большая часть российского Балтийского флота базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Может быть также тактическое ядерное оружие.) В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска — вероятно, действующие через вассальное государство Москвы — Беларусь — не смогли взять под контроль критически важный Сувалкский коридор, который проходит вдоль литовско-польской границы.

Некоторым эта угроза может показаться преувеличенной — каковы шансы, что Путин создаст крупный кризис на море или вторгнется в одну из стран Балтии? Что ж, три года назад идея о том, что он начнет нападение на Украину, тоже казалась маловероятной; не пытайтесь угадать, что в голове у человека в Кремле. Эти малые страны, безусловно, относятся к этому серьезно: бывший руководитель военной разведки Эстонии предупредил, что Россия будет готова к нападению в течение четырех лет. Военные игры предсказывали, что российские войска смогут взять столицы Эстонии или Латвии менее чем за три дня.

К счастью, присоединение к альянсу Швеции и Финляндии — назовем это эффектом "глупости Путина" — дает НАТО больше возможностей, чем когда-либо, в Балтийском море. Хотя и у России есть некоторые возможности, непрерывная программа обучения, учений и инноваций обеспечит НАТО полный контроль над своим новым озером.

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