Три варианта - один хороший, два ужасный: чем может ответить Иран на удар США

Related video

Бомбардировка США трех важнейших ядерных объектов Ирана в минувшие выходные вызвала целый ряд мнений и эмоций. Среди них — облегчение от того, что программа Тегерана по созданию атомного оружия будет значительно задержана; восхищение военной эффективностью американской атаки; и опасения, что она вызовет смертоносную реакцию со стороны Ирана. У меня это также вызвало воспоминания о личной истории.

До революции 1979 года я побывал в Иране на эсминце ВМС, зайдя в южный иранский военно-морской порт Бандар-Аббас, чтобы пополнить топливные баки. Этот порт охраняет северный проход через Ормузский пролив, через который проходит более пятой части мировых запасов нефти и газа.

За те несколько часов, что я провел на берегу, работая с военно-морским флотом шаха Ирана над координацией логистики нашего визита, я почувствовал гордость, с которой иранские моряки держали себя. У них была причина для радости: мы собирались поставить четыре только что построенных в США эсминца с управляемыми ракетами, которые должны были стать центральным элементом их растущих военно-морских сил. Затем произошла революция, эти корабли стали американскими эсминцами класса "Кидд" и сделали долгую и успешную карьеру в нашем флоте.

В наши дни в США принято считать Иран назойливой державой средней величины, создающей проблемы на Ближнем Востоке. Иранцы видят себя не так.

Сегодня иранцы считают себя наследниками Персидской империи, которая 2 500 лет назад была самой большой в мире, контролируя 40 % населения Земли на территории в два миллиона квадратных миль. Современные персы оказались далеки от той гегемонии: Израиль и США отрезают или ослабляют вооруженные силы их империи, в которую входят ХАМАС, "Хезболла", Сирия Башара Асада, хуситы.

Учитывая очевидный успех американских ударов по сердцу ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане, иранским лидерам нужен новый план игры, чтобы восстановить свой статус региональной державы, если не былую славу. Какие у них есть варианты, и что они, скорее всего, выберут из уменьшившегося набора вариантов?

Важно

У Путина заканчиваются союзники: как Россия терпит в Иране новый геополитический крах

Первый вариант, на который надеются США и Израиль, это прозрение Тегерана — по сути, безоговорочная капитуляция. Идея состоит в том, что, увидев полное превосходство израильской армии, которой теперь помогают американские бомбардировщики B-2 и "бункерные" бомбы, иранские лидеры попросят мира, добровольно откажутся от своих ядерных программ и запасов и признают, что у них больше нет права на обогащение урана. Хотя это и не совсем невозможно, но крайне маловероятно, особенно учитывая хрупкость режима и гордыню руководства.

Второй, гораздо более вероятный вариант, заключается в том, что режим спасет все, что сможет, с поврежденных ядерных объектов (а они могли вывезти материалы и оборудование еще до удара США) и спрячет это в пределах своей огромной страны. Иран почти в два с половиной раза больше Техаса, и одна "известная неизвестная", как сказал бы мой старый босс министр обороны Дональд Рамсфелд, — это то, куда еще тайно расширяются ядерные программы. В этом сценарии иранские лидеры не только спрячут все, что смогут спасти, но и нанесут серию спасительных ударов по США и Израилю.

Поскольку Тегеран действительно не хочет дальнейших бомбардировок со стороны Вашингтона, эти удары, скорее всего, будут выверены таким образом, чтобы не привести к большим жертвам среди американских войск — небольшие залпы баллистических и крылатых ракет с подключением беспилотников. Они, вероятно, будут направлены против общеармейских подразделений и сил специального назначения США в Сирии и Ираке, военных кораблей ВМС, действующих в Персидском заливе или северной части Аравийского моря, и американских ВВС, базирующихся на берегу в Кувейте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре.

Противоракетная оборона США, вероятно, будет в значительной степени эффективна против этих атак, что позволит избежать еще одного раунда карательных ударов США. В этом варианте Тегеран, нанеся удары и спрятав все, что осталось от его ядерной программы, вероятно, вернется за стол переговоров. Ведущий американский переговорщик Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио проведут их на нейтральной территории.

Пойдет ли Иран напролом? Фото: Facebook

Меня беспокоит третий вариант. Это стратегия "идти напролом" с тремя основными векторами. Первым будет хотя бы временное закрытие Ормузского пролива. Иранцы практиковались в этом на протяжении десятилетий, и я видел их с палуб своих военных кораблей. Они будут использовать комбинацию из выпуска сотен плавучих мин, потопления торговых судов в узком проливе и переброски мобильных ракетных батарей. У Запада есть средства противодействия, включая противоминные суда, но шансы на то, что иранцы смогут добиться некоторого уровня временного закрытия пролива, высоки.

Вторым вектором "большого шага" будут целенаправленные убийства граждан США. Большинство наших дипломатов и высокопоставленных военных являются хорошо защищенными "трудными целями", поэтому иранцы могут рассмотреть возможность убийства высокопоставленных руководителей американского бизнеса в Абу-Даби, Дубае, Дохе или Кувейте. Иранцы также могут захватить заложников — убедившись в эффективности этого метода на примере ХАМАС — в Иране (например, западных репортеров) или в других странах.

В-третьих, Иран может усилить свои кибератаки, направив их против энергетической инфраструктуры как в Персидском заливе, так и по всему миру. В течение двух десятилетий Иран проводил крупные кибероперации против Саудовской Аравии. Новой целью станет дальнейший срыв глобальных энергетических рынков, усиленный временным закрытием Ормузского пролива. Этот вектор стратегии "пойти по-крупному" будет направлен на то, чтобы оказать давление на США, взвинтив цены на нефть, увеличив инфляцию и вызвав народное недовольство в США и странах-союзниках.

Мне кажется, что из этих вариантов лидеры Ирана хотят воспользоваться третьим и "пойти по большому пути". Однако они также осознают высокий риск такого подхода и, вероятно, будут стремиться к более низким целям: асимметричным атакам и целенаправленным операциям против интересов и граждан США. События будут развиваться по нарастающей, но лампа дипломатии еще не совсем погасла.

Есть, конечно, и четвертый вариант, но он находится не в руках религиозного и военного руководства Ирана. Он находится в руках 90 миллионов иранцев. Это будет внутренняя смена режима, поскольку иранский народ осознает, как глубоко подвело его руководство и как далеко его нация отошла от своего гордого персидского наследия.

Хотя немедленная революция, пожалуй, маловероятна — бомбардировки иностранных держав имеют свойство сплачивать народ в знак неповиновения — Иран все больше напоминает Россию при царях в начале XX века. Иногда жестокие авторитарные режимы кажутся сильно контролируемыми, с полицией, военными и спецслужбами, доминирующими над народом. До тех пор, пока они вдруг не перестают быть таковыми.

Такая гнилая теократия сейчас находится и в Тегеране, и у его народа, возможно, есть лучший за последние десятилетия шанс свергнуть ее. Если религиозные лидеры решат "пойти по-крупному", будем надеяться, что народ решит: он не хочет идти на поводу и рисковать еще большим ответом США.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно