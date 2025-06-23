У Путина заканчиваются союзники: как Россия терпит в Иране новый геополитический крах
Сначала Путин потерял Сирию, теперь теряет Иран — и это уже катастрофа для Кремля, это потеря влияния на Ближнем Востоке, пишет политик Денис Ярославский. Эта история показывает: Россия не может защитить даже своих "союзников", не говоря уже о себе.
Понеслось…
В то время как глава МИД Ирана летит в Москву, приближенные к Кремлю "лидеры мнений" начали разгонять новую теорию: Путин "договорился с Трампом" сдать Иран в обмен на Украину.
Мол, Америка закрывает глаза на захват востока Украины, а Россия "отдает" Тегеран.
На самом деле это паника, попытка Кремля хоть как-то объяснить своему внутреннему потребителю, почему все рушится.
Правда в другом: после победы Трампа Россия не получила новых возможностей, а потеряла влияние.
Сначала Путин потерял Сирию, теперь теряет Иран — и это уже катастрофа для Кремля, это потеря влияния на Ближнем Востоке.
Потеря Тегерана — это не только геополитический провал. Это сигнал всему миру: Россия не может защитить даже своих "союзников", не говоря уже о себе!
Это поняла Армения.
Это осознал Казахстан.
Теперь это понимает и Китай, и даже тупой Ким уже не уверен, что Северная Корея поставила правильную ставку.
Все эти "конспирологии" про сделки с Трампом — ложь.
Реальность гораздо болезненнее: у Кремля заканчиваются союзники.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно