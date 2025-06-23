У Путина заканчиваются союзники: как Россия терпит в Иране новый геополитический крах

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Понеслось…

В то время как глава МИД Ирана летит в Москву, приближенные к Кремлю "лидеры мнений" начали разгонять новую теорию: Путин "договорился с Трампом" сдать Иран в обмен на Украину.

Мол, Америка закрывает глаза на захват востока Украины, а Россия "отдает" Тегеран.

На самом деле это паника, попытка Кремля хоть как-то объяснить своему внутреннему потребителю, почему все рушится.

Правда в другом: после победы Трампа Россия не получила новых возможностей, а потеряла влияние.

Сначала Путин потерял Сирию, теперь теряет Иран — и это уже катастрофа для Кремля, это потеря влияния на Ближнем Востоке.

Потеря Тегерана — это не только геополитический провал. Это сигнал всему миру: Россия не может защитить даже своих "союзников", не говоря уже о себе!

Это поняла Армения.

Это осознал Казахстан.

Теперь это понимает и Китай, и даже тупой Ким уже не уверен, что Северная Корея поставила правильную ставку.

Все эти "конспирологии" про сделки с Трампом — ложь.

Реальность гораздо болезненнее: у Кремля заканчиваются союзники.

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