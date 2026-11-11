В 1944 году американская разведка OSS разработала секретную инструкцию Simple Sabotage Field Manual — руководство по саботажу работы враждебных государственных структур.

Ее принципы поражают своей простотой:

Назначайте некомпетентных руководителей, продвигайте послушных вместо профессиональных, создавайте бесконечные комиссии, блокируйте инициативу, поощряйте конфликты, наказывайте эффективных и вознаграждайте бездарных.

А теперь добавьте к этому КОРРУПЦИЮ, КОТОРУЮ НЕ ИСКОРЕНЯЮТ, А КУЛЬТИВУЮТ И ПОКРЫВАЮТ НА ВЫСШИХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ. Разве не это мы сегодня наблюдаем в Украине?!

Последние обнародованные НАБУ материалы операций "Карфаген" и "МИДАС" демонстрируют невероятный масштаб катастрофы.

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Экономика рушится, подрывается доверие к судебной системе, дестабилизируется государственный аппарат, а правоохранительная система превратилась в криминально-коррупционный клан.

И ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ ЗА НАШЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ!

То есть мы видим, что процессы в государственном управлении Украины напоминают механизмы саботажа, описанные американской разведкой еще 82 года назад.

Пока наши военные ценой своей жизни сдерживают врага на фронте, правительство рушится изнутри.

ЕСЛИ РОССИЯ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ДЕЙСТВУЕТ ИМЕННО ПО ТАКОЙ ЛОГИКЕ ПОДРЫВА УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА — ТО ЕЕ АГЕНТУРА УЖЕ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА.

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