Рука Москвы в Сеуте: почему России выгодно дестабилизировать ситуацию в Гибралтаре

События в Сеуте большинство мировых СМИ увидели прежде всего как миграционный кризис: слабость европейской границы, десятки тысяч нелегальных мигрантов, хаос, страх местных жителей и политические последствия для Испании.

Но если посмотреть на произошедшее глазами аналитика спецслужб, возникает совсем другой вопрос.

Около 60 тысяч человек практически синхронно устремились через одну из наиболее чувствительных точек Европы. Такой масштаб заставляет как минимум проверить версию не стихийной миграции, а управляемой гибридной операции. Особенно учитывая, насколько быстро события в Сеуте стали частью российского информационного пространства.

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Важность Сеуты — не в красивых пляжах или лояльном к окупасам испанском законодательстве, важность в том, что эти пляжи выходят на Гибралтарский пролив!

Мир уже увидел, что происходит, когда государство получает возможность ограничивать движение через Ормузский пролив, минимальная ширина которого — около 34 км. Сегодня движение через него резко сократилось, а Brent только за июль вырос примерно на 24%. Через Ормуз до кризиса проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Теперь сравните: минимальная ширина Гибралтарского пролива — около 14 км, то есть он почти в 2,5 раза уже Ормузского. И через него проходит порядка 60 000 судов ежегодно — это один из крупнейших морских потоков между Атлантикой и Средиземным морем.

В 2021 году всего лишь блокирование Суэцкого канала одним контейнеровозом оценивалось примерно в $6–10 млрд нарушенной мировой торговли в сутки. Через Суэц тогда проходило около 19 тысяч судов в год. Через Гибралтар сегодня проходит примерно втрое больше. Это не означает автоматически втрое больший ущерб, но показывает масштаб риска: длительная дестабилизация Гибралтара потенциально способна затрагивать товарные потоки стоимостью десятки миллиардов долларов ежедневно.

Поэтому вопрос Сеуты — значительно шире миграции, началась очередная фаза гибридной войны, которую спецслужды РФ планировали еще в 2023 году.

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