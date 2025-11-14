Виталий Кличко предложил снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет, — Politico.

"Раньше 18-летние молодые люди служили в армии, но это дети. Сейчас в Украине мобилизуют только с 25 лет. Можно снизить этот возраст на год или два — до 23 или 22", — сказал Кличко.

Я не против такого высказывания мэра столицы, вот только сказал он это не слишком мотивирующе. Вот если бы двух своих сыновей, каждый из которых даст фору многим десантникам, он отправил на фронт — как это сделали израильские мэры и министры, тогда его слова звучали бы убедительнее. А так они с Украиной лишь в сердце, но телом далеко от того, о чем говорит их отец.

Відео дня

Главное — объяснение "элиты", что их дети — граждане других стран, поэтому они не могут воевать в составе ВСУ, — ЛОЖЬ

У нас воюют три интернациональных легиона из добровольцев Ичкерии и половины стран Латинской Америки.

Их дети могут спокойно подписать контракты, будучи гражданами хоть США, хоть стран ЕС.

Вопрос лишь в том, что это их дети, а не ваши.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно