Вместо генераторов — дорожки и парки: как были растрачены деньги, которые могли бы спасти энергетику
Еще год назад говорилось о том, что местным общинам следовало бы накануне ударов по энергетике закупить мощные генераторы на 1–2 мегаватта, напоминает политик Денис Ярославский. Но к этому никто не прислушался, деньги растратили на что попало — в результате, имеем перспективу полного обесточивания городов.
Когда я летом на одном из эфиров предупреждал о блэкаутах зимой, о 1000 "шахедов" в сутки и о необходимости направить все силы и средства на 1–2 МВт когенерационные генераторы, меня услышали только двое глав небольших ОТГ, но у них не было финансирования. Все остальные ремонтировали ненужные прифронтовые дороги, восстанавливали разбитые административные здания, которые сейчас однозначно относятся к второстепенным приоритетам, или тратили деньги на благоустройство парков — теперь имеем то, что имеем.
Понимая проблему бюрократии и коррупции, 15 октября 2024 года я даже опубликовал список компаний, у которых было в наличии оборудование, и предостерег о том, что будет происходить — прошел год...
и сейчас, например, Харьков, вместо необходимых 142 таких когенераторов не имеет и 20% от этого количества. Дальше будет хуже. В декабре серия дроново-ракетных ударов может полностью обесточить город. А соответственно, пропадет водоснабжение, канализация и тепло.
Враг делает все, чтобы в зданиях не оставалось условий для проживания и чтобы начался отток гражданского населения.
Мне искренне жаль, что военные не смогли донести до распорядителей городских бюджетов реальную приоритетность расходов.
Математика проста: даже в период ажиотажа один газотурбинный когенератор мощностью 1 МВт стоил до 1 млн долларов, а этим летом — около 600 тыс. долларов. Если поднять данные о том, на что в течение года были потрачены бюджетные средства по всем областям, особенно на объекты, которые впоследствии были повторно разрушены врагом, станет очевидно, сколько таких систем можно было бы приобрести вместо "выбрасывания денег в воздух". Тогда гражданские сегодня не испытывали бы этих проблем.
