Вторая высадка на Луну: Трамп запускает GENESIS — глобальный ИИ, который изменит все

GENESIS. МИССИЯ, КОТОРУЮ АМЕРИКА ЗАПУСТИЛА И КОТОРАЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР

Трамп официально запустил свою "миссию GENESIS" — масштабную национальную программу развития искусственного интеллекта, которая уже называется самым амбициозным технологическим проектом США со времен высадки на Луну.

Я уже вам говорил, что американская элита, большинство которой сейчас — выходцы из Кремниевой долины, живет в мирах голливудской фантастики. И все, что они делают, всегда немного похоже на фильмы, которые сформировали их мировоззрение:

Lucasfilm: борьба империй, искусственный интеллект и глобальные союзы;

Marvel: сверхдержавы, мстители, персональные миссии и технологические прорывы;

Game of Thrones: большие альянсы, большие предательства и еще большие амбиции.

Відео дня

Теперь же мы получаем сюжет прямо из "Терминатора: Генезис".

В фильме Genisys — это глобальная система, объединяющая все технологии в единую сеть. В реальности GENESIS — старт нового американского ИИ-века, который меняет правила игры во всем: от обороны до экономики.

Так что встречаем GENESIS и ждем Skynet, но желательно в дружественной версии.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно