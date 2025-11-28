Вторая высадка на Луну: Трамп запускает GENESIS — глобальный ИИ, который изменит все
США дают старт новому глобальному проекту, сравнимому по масштабам с высадкой на Луну, пишет политик Денис Ярославский. Это GENESIS — революционный ИИ, который полностью изменит мир и реализует некоторые фантазии "Звездных войн", "Игры престолов" и комиксов Marvel.
GENESIS. МИССИЯ, КОТОРУЮ АМЕРИКА ЗАПУСТИЛА И КОТОРАЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР
Трамп официально запустил свою "миссию GENESIS" — масштабную национальную программу развития искусственного интеллекта, которая уже называется самым амбициозным технологическим проектом США со времен высадки на Луну.
Я уже вам говорил, что американская элита, большинство которой сейчас — выходцы из Кремниевой долины, живет в мирах голливудской фантастики. И все, что они делают, всегда немного похоже на фильмы, которые сформировали их мировоззрение:
- Lucasfilm: борьба империй, искусственный интеллект и глобальные союзы;
- Marvel: сверхдержавы, мстители, персональные миссии и технологические прорывы;
- Game of Thrones: большие альянсы, большие предательства и еще большие амбиции.
Теперь же мы получаем сюжет прямо из "Терминатора: Генезис".
В фильме Genisys — это глобальная система, объединяющая все технологии в единую сеть. В реальности GENESIS — старт нового американского ИИ-века, который меняет правила игры во всем: от обороны до экономики.
Так что встречаем GENESIS и ждем Skynet, но желательно в дружественной версии.
