Покровская истерика: как диванные критики искажают происходящее на горячих участках фронта

Я слышу много критики в адрес военного руководства по поводу ситуации в Покровске. Особенно неприятно, когда она звучит от тех, кто сейчас в Киеве, на западе страны или вообще за ее пределами.

Хочу сказать откровенно: это война. Враг превосходит нас численно и по вооружению во много раз. Потеря территорий — как опухоль, пожирающая страну. Все — от солдата на передовой до главнокомандующего, делают все возможное, чтобы замедлить этот процесс онкологии.

Пока наши воины платят жизнью за возможность всем остальным ходить по кафе и отдыхать дома с семьями, диванные критики разгоняют истерику, которая деморализует тех, кто держит фронт. Поэтому этим критикам, кто находится далеко от линии огня, я скажу прямо: ваша главная задача сегодня — сделать все, чтобы политика не вмешивалась в военное дело!

Военные делают то, что должны делать — удерживают существование страны. Политика должна делать то, что может привести к миру, и смешивать эти направления очень опасно.

