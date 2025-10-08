Related video

Мы все хотим завершения войны. Но скорее всего, мир к этому не готов.

Маятник истории, раскачанный Россией, не остановится просто так. В ближайшие десять лет нас ждет период войн, после которого геополитическая карта мира, которую мы изучали в школе, изменится до неузнаваемости.

8 июля провластная китайская газета Wenweipo опубликовала статью под названием "Шесть войн, в которых Китай должен участвовать в следующие 50 лет":

Объединение с Тайванем (2020-2025). Возвращение островов Спратли (2025-2030). Возвращение Южного Тибета (2035-2040). Возвращение островов Дяоюйдао (Сенкаку) и Рюкю (2040-2045). Объединение Внешней Монголии (2045-2050). Возврат земель у России (2055-2060).

Но, на мой взгляд, этот временной промежуток слишком растянут. Судя по темпам глобальных процессов, все это может произойти куда раньше.

