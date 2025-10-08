Поддержите нас UA
Сперва Тайвань, потом Россия: какие войны наметил себе Китай на ближайшие полвека

В это трудно поверить, но через 30 лет Китай собирается воевать с Россией за возврат территорий, которые считает своими. Об этом пишет политик Денис Ярославский, ссылаясь на провластные пекинские источники

Денис Ярославский
Активист, военнослужащий
Китайские солдаты
Китай готовится | Фото: Getty Images
Мы все хотим завершения войны. Но скорее всего, мир к этому не готов.

Маятник истории, раскачанный Россией, не остановится просто так. В ближайшие десять лет нас ждет период войн, после которого геополитическая карта мира, которую мы изучали в школе, изменится до неузнаваемости.

8 июля провластная китайская газета Wenweipo опубликовала статью под названием "Шесть войн, в которых Китай должен участвовать в следующие 50 лет":

  1. Объединение с Тайванем (2020-2025).
  2. Возвращение островов Спратли (2025-2030).
  3. Возвращение Южного Тибета (2035-2040).
  4. Возвращение островов Дяоюйдао (Сенкаку) и Рюкю (2040-2045).
  5. Объединение Внешней Монголии (2045-2050).
  6. Возврат земель у России (2055-2060).

Но, на мой взгляд, этот временной промежуток слишком растянут. Судя по темпам глобальных процессов, все это может произойти куда раньше.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

